“Se nos van a caer los créditos”: la llamada que, según Sneyder Pinilla, tuvo con Ricardo Bonilla

Las recientes medidas de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la UNGRD han puesto nuevamente bajo los reflectores a un hombre que se encuentra bajo indagación de la Fiscalía General de la Nación: el exenlace con la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo.

Noticias Caracol había revelado chats entre Sneyder Pinilla, exdirector de la UNGRD, y Jaime Ramírez Cobo, en los que se hace referencia al presunto direccionamiento de contratos a congresistas de la Comisión de Crédito Público.

En el punto en que se encuentra la investigación, hay un apartado del interrogatorio al que también tuvo acceso Caracol Radio, en el que, según Pinilla, el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla expresó su inquietud por la posible caída de los créditos de la Nación.

Urgencia por el trámite de contratos

En uno de los apartes conocidos, Pinilla relata una conversación en la que se menciona la urgencia por el trámite de contratos. “El doctor Jaime Rangel Escoma dice: ‘Lo entendemos de verdad, pero se van a caer los créditos de la Nación’, por eso la urgencia. Doctora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con los créditos de la Nación. O sea, nada que ver con los créditos de la Nación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros somos una entidad para temas de gestión del riesgo”.

Pinilla también describió el contacto directo que, asegura, tuvo con Bonilla. “Y él me escribió y me dice: Buenas tardes, subdirector. Yo le digo: ”Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Y ahí él me dice, preocupado por el destino de recursos de los proyectos viabilizados. ¿Eso qué significa? Pues la hoja esa, los contratos esos que estaban en la hoja, doctor”.

Según su versión, minutos después se habría producido la llamada telefónica. “Doctor, yo nunca había hablado con el ministro. O sea, ese año me llamó y me dijo: ”Hola, subdirector, hermano, estoy llamando al doctor, él no me contesta. Entonces yo le digo, doctor Ricardo Bonilla, es que estamos acá en una marcha, una gente que llegó de todas las partes del país… Digo, hermano, entienda que se van a caer los créditos de la Nación si no salen esos contratos. Yo le dije, doctor Ricardo, ¿cuáles contratos? Me dijo: “Dígale al doctor que lo necesito aquí mañana a las ocho de la mañana”.

