Versiones cruzadas en el caso de la de Valeria Afanador: póliza, inconsistencias y falta de pruebas

En las últimas horas, los padres de Valeria Afanador rechazaron las declaraciones del abogado Francisco Bernate, defensor del ‘Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe’, quien aseguró que existiría una “millonaria póliza” con la que se les indemnizaría.

De esta forma, aseguraron que su hija no es una cifra, sino una niña cuya ausencia es irreparable. También calificaron las afirmaciones del abogado como insensibles y malintencionadas, pues, según ellos, desvían la atención de la verdad, la justicia y la no repetición.

El abogado de la familia, Julián Quintana, resaltó que la prioridad no es el dinero, sino que los responsables respondan ante las autoridades. La familia reiteró que su lucha es por la memoria y dignidad de la niña.

“El colegio es el primero que quiere saber qué fue lo que pasó”: Francisco Bernate

