6AM6AM

Programas

Versiones cruzadas en el caso de la de Valeria Afanador: póliza, inconsistencias y falta de pruebas

Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, y Francisco Bernate, abogado del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, pasaron por 6AM, para exponer sus puntos de vista sobre el caso de la niña encontrada en el río Frío.

Versiones cruzadas en el caso de la de Valeria Afanador: póliza, inconsistencias y falta de pruebas

Versiones cruzadas en el caso de la de Valeria Afanador: póliza, inconsistencias y falta de pruebas

06:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Versiones cruzadas en el caso de la de Valeria Afanador: póliza, inconsistencias y falta de pruebas // Caracol Radio

Cristian Almanza

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio y el equipo de Gestión de Contenidos como productora desde hace más de 5 años. Ha manejado fuentes de salud, educación, medio ambiente y actualmente cubre temas culturales y se especializa en música.Marylin León

En las últimas horas, los padres de Valeria Afanador rechazaron las declaraciones del abogado Francisco Bernate, defensor del ‘Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe’, quien aseguró que existiría una “millonaria póliza” con la que se les indemnizaría.

De esta forma, aseguraron que su hija no es una cifra, sino una niña cuya ausencia es irreparable. También calificaron las afirmaciones del abogado como insensibles y malintencionadas, pues, según ellos, desvían la atención de la verdad, la justicia y la no repetición.

El abogado de la familia, Julián Quintana, resaltó que la prioridad no es el dinero, sino que los responsables respondan ante las autoridades. La familia reiteró que su lucha es por la memoria y dignidad de la niña.

“El colegio es el primero que quiere saber qué fue lo que pasó”: Francisco Bernate

El colegio es el primero que quiere saber qué fue lo que pasó: Francisco Bernate, abogado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

08:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad