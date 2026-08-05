Esperamos reflexiones del papa León XIV sobre corrupción y pobreza en Perú: Padre Luis Gaspar

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Esperamos reflexiones del papa León XIV sobre crisis de corrupción y pobreza en Perú: Padre Lui Gaspar

El padre Luis Gaspar, sacerdote peruano, pasó por los micrófonos de 6AM W y afirmó que la visita del papa León XIV a Perú no solo estará marcada por el regreso del pontífice a un país donde desarrolló gran parte de su labor misionera, sino también por la expectativa de que envíe un mensaje frente a las principales problemáticas sociales y políticas que enfrenta esa nación.

El religioso afirmó que el pontífice conoce de primera mano la realidad peruana y que, por ello, sus palabras podrían estar enfocadas en temas como la corrupción, la inseguridad y la pobreza, además de hacer un llamado a fortalecer la unidad y la esperanza.

El padre Luis Gaspar recordó que, aunque León XIV nació en Chicago (Estados Unidos), pasó más de dos décadas en Perú como misionero agustino, desempeñando labores pastorales, académicas y sociales en distintas regiones del país.

El sacerdote Gaspar, explicó que el ahora pontífice trabajó inicialmente en comunidades campesinas de Chulucanas, en Piura, donde impulsó proyectos sociales y pastorales.

Posteriormente, ejerció como formador de los agustinos en Trujillo, fue docente de seminario, vicario judicial y, entre 2015 y 2023, obispo de Chiclayo por designación del papa Francisco.

“Nosotros lo consideramos de los nuestros. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que tiene un vínculo muy especial con el Perú. El papa tiene corazón peruano y llegará con su documento nacional de identidad peruano”, afirmó Gaspar.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: