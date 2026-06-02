Asamblea de Boyacá inicia sesiones sin proyectos de ordenanza

La Asamblea Departamental de Boyacá instaló su periodo de sesiones con una agenda centrada en control político, seguimiento al Plan de Desarrollo y actividades institucionales. Durante la sesión se informó que, por el momento, no hay proyectos de ordenanza radicados por parte del Gobierno departamental ni de los diputados.

El presidente de la Asamblea, diputado Felipe Andrés Puentes, explicó que la corporación concentrará su trabajo en el seguimiento a entidades descentralizadas y sectoriales del Gobierno. «...Hasta el momento no tenemos radicado ningún proyecto de ordenanza por parte del gobierno departamental o por parte de alguno de los diputados que tenga la iniciativa de pasar una ordenanza por el departamento...», señaló.

Puentes añadió que se adelantará una agenda de control político con citaciones a diferentes entidades. «...Ya tenemos una agenda establecida… vamos a estar en un mes de mucho control político, tenemos varios institutos descentralizados y sectoriales del gobierno departamental a quienes vamos a citar para hacerles seguimiento a sus acciones, iniciativas y resultados del Plan de Desarrollo...», indicó. También se prevén condecoraciones y la elección de la mesa directiva para el segundo semestre del año.