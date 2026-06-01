Así se vivió la jornada de elecciones en Villa de Leyva

El alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, explicó a Caracol Radio que la jornada de primera vuelta presidencial se dio de manera pacífica desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm “gracias a Dios finalizamos nuestra jornada electoral en los dos puntos, el punto rural (Escuela el Cardonal) y el punto urbano (Coliseo Mayor), en donde no se encontró ninguna novedad, la mesa de justicia estuvo activa, de igual manera el Puesto de Mando Unificado”.

Se aclaró que no hubo ningún caso de constreñimiento, solo algunas personas que estaban regalando banderas de Colombia pero sin ningún logo ni nada relacionado con política. “Se presentaron algunas situaciones donde de pronto personas inconformes por algunas prendas de vestir, pero pues se corrigieron en su momento, se hicieron los llamados de atención y se pudo corregir esta situación, aunque no era de mayor problemática, por decirlo así, no tenían logotipos ni ningún otro tipo de emblema alusivo a alguien en particular”, señaló.

“En materia de orden público no tuvimos situaciones, de pronto un accidente, un motociclista que perdió el equilibrio en la motocicleta, infortunadamente se accidentó en la vía, tuvimos que trasladarlo al hospital, de resto todo transcurrió sin novedad”.

El mandatario agradeció especialmente a la Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Administración de Villa Leiva, que estuvieron al frente de las elecciones, de igual manera a la Registraduría, la Fiscalía y las diferentes entidades que estuvieron acompañando la mesa de justicia.

Invitó para que en segunda vuelta los ciudadanos salgan a votar temprano, ya que faltando minutos y a última hora, aún había gente ingresando al Coliseo este domingo 31 de mayo “sí, aún veíamos gente corriendo faltando un minuto y pues incluso la gente aquí internamente obviamente no estuvieron de acuerdo porque denota la falta de compromiso. Independientemente de la situación que se le haya presentado, es bueno salir, madrugar y poder hacer el uso y ejercer el derecho al voto para que este certamen electoral sea de una manera mucho más organizada”, concluyó.

El censo electoral fue de 7.305 mujeres y 6.799 hombres en 41 mesas de votación. 40 en el Coliseo Mayor en zona urbana y 1 en el área rural en la Escuela el Cardonal, dejando como resultado en Villa de Leyva: Iván Cepeda con 3.142 votos y Abelardo de la Espriella 5.160.