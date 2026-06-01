Cierre total entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informa a los usuarios mediante comunicado a la comunidad en general que, debido a la ocurrencia de un movimiento en masa de gran magnitud en la noche del 31 de mayo de 2026, se mantiene el cierre total e indefinido de la vía en el sector Marrano Loco, ubicado en el PR 51+800 de la Ruta Nacional 5608 (UF4), jurisdicción del municipio de Santa María, departamento de Boyacá.

La concesión Transversal del Sisga S.A.S. y la Interventoría del proyecto ya se encuentran adelantando actividades de atención de la emergencia mediante la disposición de personal técnico y operativo especializado, con el propósito de evaluar las condiciones geotécnicas del sector, garantizar la seguridad de los usuarios y adelantar las actividades necesarias para la remoción del material desprendido y la recuperación de la transitabilidad del corredor vial.

El concesionario dispuso maquinaria amarilla y equipos necesarios para la remoción del material producto del movimiento en masa presentado en el sector Marrano Loco. Estas labores incluyen la limpieza de la calzada, retiro de material desprendido, conformación de zonas de trabajo seguras y evaluación permanente de las condiciones geotécnicas del talud, con el objetivo de restablecer la movilidad en el menor tiempo posible, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los trabajadores que intervienen en la emergencia.

No obstante, las precipitaciones que continúan registrándose en la zona generan condiciones de inestabilidad y saturación del terreno, lo que obliga a realizar las labores con estrictos protocolos de seguridad y a efectuar monitoreos permanentes del comportamiento del talud. Esta situación puede afectar el rendimiento de las actividades de remoción y estabilización que actualmente se encuentran en ejecución. Aún no se tiene fecha estimada de apertura.

Se mantiene presencia permanente en el sitio de la emergencia, realizando seguimiento técnico continuo y coordinando las acciones necesarias para lograr la reapertura segura del corredor vial tan pronto las condiciones técnicas y climáticas lo permitan. A los usuarios de la vía se les recomienda utilizar las rutas alternas: Bogotá – Villavicencio y Yopal – Aguazul – Sogamoso – Bogotá.