“Confío en la registraduría y respetaré los resultados de hoy”: candidato Mauricio Lizcano

Muy puntual, llegó el candidato presidencial Mauricio Lizcano al Colegio LANS, en Manizales, a ejercer su derecho al voto, allí llegó junto a su esposa y cinco hijos, donde entregó declaraciones afirmando que confía en la registraduría y respetará los resultados de hoy.

“Los invitamos a votar, hoy es un día decisivo y por supuesto respetar la decisión que tome el pueblo colombiano, de mi parte, confío en la registraduría y voy a respetar los resultados que se den en esta jornada”.

Aseguró que Colombia necesita un esfuerzo de todos los ciudadanos para que el país sea mejor. Expresó que dio todo su esfuerzo en la campaña, es optimista por lo hecho y por ese motivo, está expectante a lo que ocurra hoy domingo 31 de mayo.

El candidato Lizcano votó en la mesa 3 y manifestó que estará pendiente de los resultados en la ciudad de Manizales esperando a lo que ocurra al finalizar el día.