Así reaccionó la prensa de Costa Rica y del mundo a la victoria 3-1 de Colombia previo al Mundial
Colombia, comandada por Luis Díaz y James Rodríguez, logró una victoria ante Costa Rica previo al inicio del Mundial 2026.
Con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, la Selección Colombia venció 3-1 a Costa Rica en el último partido amistoso antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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La Tricolor completó su preparación para la cita mundialista y ahora viajará a Norteamérica para continuar con su preparación para el partido ante Uzbekistán el 17 de junio.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un gran primer tiempo, logrando dos goles: uno de cabeza del zaguero Davinson Sánchez y el de Luis Díaz luego de un error en defensa de los ticos.
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Ya en la segunda mitad, Colombia controló la posesión del balón con los ingresos de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Incluso, el 10 de la Selección fue quien asistió a Suárez para el tercero del combinado nacional.
Tras la contundente victoria de Colombia, la prensa de Costa Rica y del mundo reaccionó al partido:
- Caracol Radio: Colombia venció a Costa Rica y tomó impulso antes de emprender su camino al Mundial 2026
- AS (Colombia): James asiste y Suárez encaja el tercero
- La Nación (Costa Rica): Vea el tercer gol de Colombia contra la Selección de Costa Rica
- Diario Extra (Costa Rica): Colombia muestra su jerarquía ante la Sele
- CR Hoy (Costa Rica): Colombia se va al Mundial derrotando a Costa Rica
- OLÉ (Argentina): El triunfo de Colombia ante Costa Rica
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...