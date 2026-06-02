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02 jun 2026 Actualizado 01:27

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Así reaccionó la prensa de Costa Rica y del mundo a la victoria 3-1 de Colombia previo al Mundial

Colombia, comandada por Luis Díaz y James Rodríguez, logró una victoria ante Costa Rica previo al inicio del Mundial 2026.

Luis Javier Suárez y James Rodríguez. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Luis Javier Suárez y James Rodríguez. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

Luis Javier Suárez y James Rodríguez. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
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Con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, la Selección Colombia venció 3-1 a Costa Rica en el último partido amistoso antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lea aquí: Fuad Char certero contra James Rodríguez: “Flojo de mier... No le aporta nada a la Selección”

La Tricolor completó su preparación para la cita mundialista y ahora viajará a Norteamérica para continuar con su preparación para el partido ante Uzbekistán el 17 de junio.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un gran primer tiempo, logrando dos goles: uno de cabeza del zaguero Davinson Sánchez y el de Luis Díaz luego de un error en defensa de los ticos.

Vea aquí: Prensa argentina reacciona a posible salida de Juanfer de River Plate: “El entrenador no lo valoró”

Ya en la segunda mitad, Colombia controló la posesión del balón con los ingresos de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Incluso, el 10 de la Selección fue quien asistió a Suárez para el tercero del combinado nacional.

Tras la contundente victoria de Colombia, la prensa de Costa Rica y del mundo reaccionó al partido:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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