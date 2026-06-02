Así reaccionó la prensa de Costa Rica y del mundo a la victoria 3-1 de Colombia previo al Mundial

Con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, la Selección Colombia venció 3-1 a Costa Rica en el último partido amistoso antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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La Tricolor completó su preparación para la cita mundialista y ahora viajará a Norteamérica para continuar con su preparación para el partido ante Uzbekistán el 17 de junio.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un gran primer tiempo, logrando dos goles: uno de cabeza del zaguero Davinson Sánchez y el de Luis Díaz luego de un error en defensa de los ticos.

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Ya en la segunda mitad, Colombia controló la posesión del balón con los ingresos de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Incluso, el 10 de la Selección fue quien asistió a Suárez para el tercero del combinado nacional.

Tras la contundente victoria de Colombia, la prensa de Costa Rica y del mundo reaccionó al partido:

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