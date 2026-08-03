Inadmiten a extranjero creador de contenido que promocionaba fiestas de índole sexuales en Medellín

Medellín, Antioquia

Las autoridades impidieron el ingreso a Colombia del ciudadano estadounidense Donald Earl Johnson, creador de contenido conocido en redes sociales como @donpsoundsoff, quien promocionaba fiestas de índole sexual en Medellín y era objeto de una investigación por presuntas conductas asociadas a la explotación sexual.

Investigación permitió solicitar su inadmisión

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, durante la investigación se adelantaron labores de policía judicial que permitieron recopilar elementos suficientes para solicitar a Migración Colombia la inadmisión del extranjero, quien pretendía ingresar al país en plena Feria de las Flores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la ciudad mantendrá los controles para impedir el ingreso de extranjeros que lleguen con fines relacionados con la explotación sexual.

“En plena Feria de las Flores ya hay quienes quieren venir a Medellín con otras intenciones. Aquí no los vamos a dejar entrar”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Ya son 107 extranjeros inadmitidos este año

La administración distrital explicó que esta actuación hace parte de las acciones del Task Force contra la explotación sexual, integrado por diferentes autoridades.

“El trabajo del Task Force articulado entre las autoridades sigue dando contundentes resultados y con los que ya han logrado 107 inadmitidos en el 2026. Y vamos por más”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.

Las autoridades reiteraron que durante la Feria de las Flores continuarán los controles migratorios y las labores de inteligencia para impedir el ingreso de personas investigadas o relacionadas con delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes, así como con redes de explotación sexual.