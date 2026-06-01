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01 jun 2026 Actualizado 11:38

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“Renuncio a la personería porque tengo nuevos proyectos”: Jorge Bohórquez

Hasta el 28 de junio Bohórquez estará como representante del Ministerio Público en Ocaña.

Personero de Ocaña Jorge Bohórquez / Foto Twitter

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Norte de Santander

Hasta el próximo 28 de junio del 2026, Jorge Armando Bohórquez se desempeñará como personero del municipio de Ocaña, en Norte de Santander. Bohórquez durante las últimas horas presentó su carta de renuncia al concejo de la ciudad, argumentando que tiene nuevos proyectos.

“Es una decisión personal que he tomado en el marco de nuevos proyectos que se avecinan y obviamente en el respeto a la institucionalidad", dijo en diálogo con Caracol Radio.

Agregó que “por tal razón hemos determinado renunciar a la personería municipal con el único objetivo de que esos nuevos proyectos ya se empiecen a materializar, se empiecen a formalizar y obviamente pues poco a poco se lo seguiremos dando a conocer a toda la opinión pública”.

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El representante del Ministerio Público en el municipio de Ocaña resaltó que, durante su paso por este despacho vivió “momentos de ambigüedades, en unos casos de amor, de cariño con la ciudadanía que es lo que más motiva al cargo de la personería, pero otros difíciles momentos duros en los cuales también hemos tenido que afrontar situaciones de riesgo en la subregión Catatumbo y todo el municipio de Ocaña”.

Señalamientos del presidente de la República contra Bohórquez

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Quizá uno de los momentos que más marcó públicamente a Jorge Bohórquez su paso por la personería de Ocaña, fue el señalamiento que hizo Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien insinuó una eventual colaboración de Bohórquez con el ELN, en medio de la crisis humanitaria en el Catatumbo, luego de que este denunciara excesos de la Fuerza Pública contra civiles.

Tras lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de las afirmaciones en las que usó el término “¿A quién le trabajan?”.

Rectificación que llegó casi un año después de, para el mes de marzo del 2026.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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