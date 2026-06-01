Tres muertos y un herido dejan hechos violentos en Cúcuta

Durante el fin de semana se registraron varios hechos violentos en la ciudad de Cúcuta.

El sábado, en el barrio Santa Clara, Omar Garcés Pabón fue asesinado al interior de su vivienda. Al parecer, el agresor le propinó varias heridas con arma cortopunzante, causándole la muerte de manera inmediata.

Por otra parte, el domingo, en la vía que comunica al sector de El Pórtico con el corregimiento de San Pedro, transeúntes hallaron un cuerpo a un costado de la carretera, envuelto en una sábana y una bolsa negra. Ante la situación, dieron aviso a las autoridades, que por motivos de seguridad coordinaron el envío de una funeraria para realizar la inspección técnica al cadáver y su posterior traslado a Medicina Legal.

Según las primeras informaciones, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de tortura. Las autoridades avanzan en las labores de identificación.

Finalmente, en la avenida 3 con calle 15 del barrio Belisario, Wilson Antonio Parra resultó herido durante un atraco. Al parecer, la víctima habría opuesto resistencia y fue atacada con arma de fuego. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer estos hechos y dar con los responsables de los casos registrados durante el fin de semana en la capital nortesantandereana.