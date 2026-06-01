El Catatumbo votó por la derecha
En esa región de Norte de Santander se vive una guerra de guerrillas
Norte de Santander
Norte de Santander fue una de las regiones que más le apostó al candidato de la derecha de acuerdo a los resultados electorales conocidos en las últimas horas.
En el Catatumbo, donde el Ejército de Liberación Nacional ELN, y las Disidencias Armadas a través del frente 33 de las Farc mantienen una guerra desde hace dieciséis meses, esa región le apostó a la iniciativa del candidato Abelardo de la Espriella de recuperar el territorio a través de una ofensiva frontal contra las organizaciones terroristas.
Los resultados dejaron ver que en su mayoría las poblaciones de la zona norte del país ganó el dirigente político de la derecha, según los resultados
Tibú 9.958 votos Abelardo de la Espriella
Teorama 4.117 votos Iván Cepeda
Sardinata 8.716 votos Abelardo de la Espriella
San Calixto 2.998 votos Iván Cepeda
Ocaña 37.018 votos Abelardo de la Espriella
La Playa de Belén 2.076 votos Abelardo de la Espriella
Hacarí 2.076 votos Iván Cepeda
El Tarra 4.640 votos Iván Cepeda
El Carmen 3.372 votos Abelardo de la Espriella
Convención 3.082 votos Abelardo de la Espriella
Abrego 10.215 votos Abelardo de la Espriella
Las autoridades informaron que en la zona norte de este departamento por primera vez la contienda se desarrolló en tranquilidad y con un aumento de la participación ciudadana.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...