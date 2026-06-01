El Catatumbo votó por la derecha

Norte de Santander

Norte de Santander fue una de las regiones que más le apostó al candidato de la derecha de acuerdo a los resultados electorales conocidos en las últimas horas.

En el Catatumbo, donde el Ejército de Liberación Nacional ELN, y las Disidencias Armadas a través del frente 33 de las Farc mantienen una guerra desde hace dieciséis meses, esa región le apostó a la iniciativa del candidato Abelardo de la Espriella de recuperar el territorio a través de una ofensiva frontal contra las organizaciones terroristas.

Los resultados dejaron ver que en su mayoría las poblaciones de la zona norte del país ganó el dirigente político de la derecha, según los resultados

Tibú 9.958 votos Abelardo de la Espriella

Teorama 4.117 votos Iván Cepeda

Sardinata 8.716 votos Abelardo de la Espriella

San Calixto 2.998 votos Iván Cepeda

Ocaña 37.018 votos Abelardo de la Espriella

La Playa de Belén 2.076 votos Abelardo de la Espriella

Hacarí 2.076 votos Iván Cepeda

El Tarra 4.640 votos Iván Cepeda

El Carmen 3.372 votos Abelardo de la Espriella

Convención 3.082 votos Abelardo de la Espriella

Abrego 10.215 votos Abelardo de la Espriella

Las autoridades informaron que en la zona norte de este departamento por primera vez la contienda se desarrolló en tranquilidad y con un aumento de la participación ciudadana.