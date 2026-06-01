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01 jun 2026 Actualizado 10:51

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Abelardo de la Espriella ganó en Norte de Santander

Tan solo en cuatro municipios se votó por Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella ganador en la primera vuelta presidencial / Foto: Caracol Radio.

Abelardo de la Espriella ganador en la primera vuelta presidencial / Foto: Caracol Radio.

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Norte de Santander

Abelardo de la Espriella “El Tigre” arañó treinta y seis municipios de los cuarenta que tiene Norte de Santander de acuerdo al pre conteo entregado en las últimas horas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se informó de manera preliminar en los resultados que el candidato de la derecha se alzó con la victoria en el oriente del país.

La votación en esta región alcanzó 519.161 votos representado en un 70.61% según los boletines informativos entregados por la autoridad electoral.

En este departamento, tan solo en cuatro municipios de la región del Catatumbo ganó el candidato Iván Cepeda, son ellos Hacarí, Teorama, San Calixto y El Tarra.

La jornada se desarrolló en completa calma, y por primera vez las autoridades entregaron un balance de completa tranquilidad durante el desarrollo de los comicios.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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