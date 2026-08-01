Avalancha en Pakistán deja 10 personas muertas incluyendo al alpinista Nirmal Purja

La avalancha ocurrió mientras los montañistas escalaban la cumbre del Broad Peak de 8.047 metros de altura. (Foto: Nimsdai / Red Bull Content Pool via AFP) / NIMSDAI

El renombrado alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y los otros nueve miembros de su expedición perdieron la vida en Pakistán, como consecuencia de una avalancha en una de las cumbres más altas del mundo.

La avalancha tuvo lugar el jueves, interrumpiendo todo contacto con la expedición internacional liderada por el montañista británico-nepalí Purja, de 43 años, en el Broad Peak, en el norte de Pakistán.

“Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak”, informó la empresa de Purja, Elite Expeditions, en las redes sociales.

“También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, añadió.

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¿Quién era Purja?

Purja, de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix “14 Cumbres: Nada es imposible” que narra su ascensión de los 14 “ochomiles” (las famosas cumbres de más de 8.000 metros) en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

El montañista Nirmal Purja, más reconocido como Nimsdai. (Foto: Narayan Maharjan/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar El montañista Nirmal Purja, más reconocido como Nimsdai. (Foto: Narayan Maharjan/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, Purja sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, expresó sus condolencias por las muertes “trágicas” de Purja y de los otros alpinistas.

“El viaje físico de todos los alpinistas fallecidos... se ha interrumpido, pero la historia de su valentía, dedicación y aportes siempre seguirá siendo inspiradora”, dijo Shah en un comunicado en las redes sociales.

La policía de la montañosa región septentrional de Gilgit-Baltistán indicó en un comunicado que los equipos de rescate estaban llevando a cabo el segundo día de la operación el sábado, después de que la búsqueda se suspendiera debido a las difíciles condiciones climáticas la víspera.

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8.000 metros de altura y una expedición de 10 personas

El fatal desprendimiento de nieve se produjo el jueves, mientras los montañistas se encontraban en una misión para alcanzar la cumbre del Broad Peak (8.047 metros o 26.400 pies), y cuando el equipo estaba ascendiendo a una altitud de alrededor de 6.600 metros, según las autoridades regionales.

El montañista Nirmal Purja, más reconocido como Nimsdai. (Foto: Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar El montañista Nirmal Purja, más reconocido como Nimsdai. (Foto: Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

La expedición estaba compuesta por 10 personas: Purja, cinco nepalíes, un paquistaní, una omaní, una estadounidense y un alpinista de China.

El último contacto con el equipo se produjo el jueves por la mañana, según el comunicado oficial, y esa misma noche empezaron a surgir informes sobre el potente alud.

“Los datos de sus dispositivos de geolocalización indican que fueron arrojados cientos de metros montaña abajo”, declaró Naila Kiani, del Club Alpino de Pakistán, al periódico francés Le Monde.

Ali también se unió a la expedición al Broad Peak en sus etapas iniciales, pero regresó pronto para acompañar a una alpinista rusa que estaba sintiendo los efectos del agotamiento, lo que le permitió evitar la avalancha mortal.

Purja había escrito en X esta semana que estaba a punto de convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 “super picos” sin oxígeno.

“Broad Peak, no te pido nada más que un viaje seguro hacia la cumbre y de regreso”, dejó escrito.