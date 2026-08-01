Un camión se descolgó e impactó contra una casa en Soacha

En el sector Divino Niño Bajo del municipio de Soacha, Cundinamarca se presentó un accidente que dejó como resultado cinco menores y un adulto heridos.

El incidente se produjo luego de que un camión estacionado se descolgara e impactara contra una vivienda del lugar donde se encontraban las víctimas que quedaron debajo del vehículo.

Información de personas que vieron el accidente, señala que el conductor se encontraba transportando el material de reciclaje cuando el camión empezó a deslizarse.

Al intentar realizar una maniobra para recuperar el control, terminó impactando una vivienda donde en ese momento transitaban los menores acompañados de la persona mayor.

La vivienda contra la que impactó el vehículo quedó con la fachada completamente destruida, según muestran las imágenes del lugar del accidente.

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Conductor del camión sin licencia

De acuerdo con la alcaldía municipal, el conductor de camión no tenía licencia de conducción a momento del accidente.

La vivienda contra la que impactó el vehículo quedó con la fachada completamente destruida, según muestran las imágenes del lugar del accidente.

Un menor en delicado estado de salud

Uno de los menores fue trasladado al hospital cardiovascular del municipio, donde su madre espera los resultados de una radiografía para determinar si requiere intervención quirúrgica.

“Estaban todos en el piso, había un camión ahí, pero la verdad yo no sabía nada. Los tres niños estaban muy muy mal“, afirmó Yuli Arévalo, madre de uno de los menores heridos.

El caso más crítico corresponde a una niña de cinco años, quien enfrenta la posible amputación de su pie debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. La menor será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.