Altas expectativas en semana santa en el Quindío, esperan que ocupación hotelera alcance el 80%

Armenia

Las autoridades de turismo esperan que la ocupación hotelera en el departamento del Quindío alcance el 80% en la semana santa, ese uno de los destinos preferidos por turistas nacionales e internacionales.

En Caracol Radio Armenia hablamos con la secretaria de turismo del Quindío, Juana Camila Gómez que indicó “acciones bien importantes en materia de recolección de residuos sólidos, teniendo en cuenta que, durante varias temporadas anteriores, pues se ha presentado algunas situaciones lamentables en algunos municipios del departamento por las eh por la no recolección de estos en los horarios establecidos.

Sin embargo, en este comité se invitaron a las empresas prestadoras de servicios de aseo en los municipios y en mesas de trabajo también anteriores desarrolladas desde la Secretaría de Turismo industria y comercio, se han establecido unos planes de contingencia.

Entre ellos incluso que, entre las mismas empresas, sea su jurisdicción o no, puedan generar unas articulaciones para que en el momento en que alguno agote sus capacidades operativas o de respuestas, pues se puedan apoyar en otra empresa prestadora para no generar estos traumatismos y esta mala imagen. No solo a los turistas, sino a las personas que residen en los diferentes municipios.

También se tendrán acciones importantes en parques nacionales naturales, recorremos que, pues que allí existe una sentencia que declara el parque como sujeto de derechos, donde también hemos venido realizando de una realizando unos trabajos muy articulados con la alcaldía de Salento, con el ejército, con la policía, con la Corporación Autónoma Regional del Quindío y donde durante esta semana incrementaremos ese tipo de controles y de acciones a realizar allí.

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Recordarle a la comunidad que desafortunadamente en años anteriores se han tenido unas situaciones lamentables, pero esto se ha debido también a la falta de información, a la falta de responsabilidad y a la falta de consulta antes de comprar un tour, antes de comprar este tipo de planes para subir a parques. Recordemos que los guías deben estar acreditados.

Recordemos que ante la CRQ se deben tramitar unos permisos para la poder transitar por esos predios que se encuentran en áreas de conservación natural, que el tránsito es autorizado a través de un acto administrativo por la Corporación Autónoma municipal del Quindío, que en la página de parques se encuentra publicada toda la información de cuáles son esos guías autorizados.

Entonces, es invitarlos a que tengamos un poco de control, ya que cuando tomemos la decisión de realizar este tipo de compra de planes o de paquetes, pues nos cercioremos de que efectivamente sean entidades, empresas o guías autorizados.

Asimismo, en materia de seguridad, más de 1600 hombres previstos para trabajar durante esta Semana Santa por parte de nuestra policía nacional, más de 2000 por parte de nuestro ejército, se establecerán lógicamente controles de acceso al departamento.

También se establecerán campañas de prevención en materia medioambiental, en materia de prevención de explotación sexual y comercial de niñas y adolescentes. Estaremos presentes en el aeropuerto, en el terminal con todas estas campañas de prevención. Se estará también acompañando por parte de las autoridades de tránsito y transporte del departamento y de los diferentes municipios, los principales corredores viales del departamento evitando pues con esto generar traumatismos y congestiones y demás.

Sin embargo, también es un llamado muy respetuoso a todas esas personas que van a transitar por el departamento. Al ser un departamento con vocación turística, al contar con municipios con vocación turística, pues seguramente se puedan generar algún tipo de congestiones, pero lo importante es primero que acatemos las recomendaciones que se imparten por parte de las administraciones municipales, departamental o de las autoridades de tránsito.

Y pues segundo, a que a acatemos pues estas instrucciones y seamos un poco respetuosos, responsables y ante todo pacientes.

Dar el parte de tranquilidad que estamos trabajando de una manera mancomunada para que todo se pueda desarrollar y llevar a cabo de la mejor manera posible por parte de los organismos de socorro, también hemos podido enseñar cuáles son esos planes de contingencia que se tienen previstos, teniendo en cuenta el estado el clima pasado por lluvias durante estas últimas semanas y que asimismo se requiere informar a la comunidad sobre cualquier posible situación de riesgo por lo que busca lo que buscamos desde las diferentes entidades, lógicamente es cuidar la vida tanto de propios como de visitantes.

Bueno, la proyección en este momento, como lo vimos en el comité, apenas se va a iniciar con toda esta proyección de datos, teniendo en cuenta lo que les contaba de las nuevas rutas y demás, Coppel aún no ha establecido una información exacta, pero esperamos que sí sea un porcentaje de ocupación comparado con el año anterior superior al 80% durante toda la semana santa.