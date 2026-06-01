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01 jun 2026 Actualizado 13:05

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Internacional

Irán condiciona el acuerdo con Estados Unidos a un cese al fuego efectivo en Líbano

Además, acusó a Washington de seguir vulnerando el alto el fuego con Teherán tras las recientes ofensivas estadounidenses contra su territorio, que desencadenaron represalias militares por parte de Teherán.

Imagen de referencia. Bandera de Estados Unidos e Irán - Acuerdo de paz: Getty Images.

Imagen de referencia. Bandera de Estados Unidos e Irán - Acuerdo de paz: Getty Images.

Imagen de referencia. Bandera de Estados Unidos e Irán - Acuerdo de paz: Getty Images.

EFE

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Irán condicionó este lunes cualquier acuerdo con Estados Unidos a la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano y acusó a Washington de seguir vulnerando la tregua tras bombardeos nocturnos.

Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra”, declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en su rueda de prensa semanal, mientras Israel amplía su ofensiva en Líbano.

Además, acusó a Washington de seguir vulnerando el alto el fuego con Teherán tras las recientes ​acciones estadounidenses contra su territorio, que desencadenaron represalias militares por parte de Teherán.

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“Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana”, declaró Baqai, que añadió que Irán no dudará en adoptar todas las medidas que considere necesarias para defender su seguridad nacional.

Asimismo, reiteró que el programa nuclear iraní no forma parte, por ahora, de las conversaciones en curso con Estados Unidos destinadas a poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

“No se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear. En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra”, señaló, después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollará armas nucleares.

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