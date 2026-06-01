El Túnel de Oriente tendrá un nuevo sistema de cierre automático en los accesos de la conexión vial

Medellín

La Concesión Túnel Aburrá Oriente anunció que pondrá a partir de este lunes, primero de junio, un nuevo sistema de cierre automático en los accesos de la conexión vial, para restringir el ingreso de vehículos de manera inmediata ante novedades que pueda haber en la vía.

Según indicaron desde esta concesión, el objetivo es informar de manera oportuna a los conductores sobre algunas novedades que se puedan tener al interior del túnel y se puedan tomar vías alternas sin afectar su movilidad.

¿Qué dispositivos tiene el nuevo sistema?

El sistema de cierre automático integra las señales lumínicas, semáforos, dispositivos sonoros y barreras físicas o talanqueras, para la gestión del tráfico de manera inmediata.

La instalación de los equipos permitirá agilidad para el cierre, porque evita el desplazamiento del personal hasta los puntos de acceso, lo cual tardaba cerca de 10 minutos.

¿Dónde están localizados?

Estos dispositivos tecnológicos estarán localizados en los puntos de ingreso a la conexión vial, tanto en la jurisdicción de Medellín como en la jurisdicción de Rionegro.

Desde la concesión explicaron que “el primer punto de control automático se ubica en el ingreso al túnel desde Medellín por doble calzada Las Palmas, en el sitio también conocido como intercambio Baltimore, tanto en el ascenso como en el descenso de esta vía. El segundo acceso intervenido se ubica en el sector de Sajonia en Rionegro, el cual restringe el flujo vehicular que proviene del aeropuerto José María Córdova y el Oriente antioqueño”.

Advertencia para los usuarios

También indicaron que los vehículos deben detenerse inmediatamente ante el cambio a rojo de los semáforos dispuestos en los ingresos de la conexión.

Este cambio permitirá de manera oportuna que los conductores puedan tomar vías alternas y continuar su desplazamiento a sus lugares de destino.

Daniel Betancur, coordinador de Operaciones Viales de esta entidad, explicó que “este sistema permitirá el cierre automático de la conexión desde el Centro de Control Operacional, sin necesidad de unidades en campo para realizar el cierre. Antes, este cierre nos tomaba alrededor de 10 minutos mientras nuestras unidades de la Brigada se desplazaban al sitio a ubicar maletines en los ingresos. Esta modernización mejorará la experiencia de viaje de nuestros usuarios entregando información de manera oportuna e inmediata para que los usuarios puedan tomar vías alternas. Además, evitará que los usuarios lleguen hasta los peajes Seminario y Sajonia, perdiendo tiempo en sus desplazamientos”.

¿Por qué se pueden dar los cierres?

Esta medida se adoptará cuando se tengan novedades en la conexión vial, como accidentes de tránsito, vehículos averiados, cierres por actividades constructivas del Túnel de Oriente 2, mantenimientos programados o cualquier situación operacional que requiera el cierre temporal del túnel.

Llamado al respeto de las señales

La Concesión pidió respetar la señalización lumínica y sonora instalada en los accesos, acatar las señales de tránsito que permitirá evitar accidentes y buscar las rutas alternas para los desplazamientos.

Este sistema funcionará de manera automatizada; en el intercambio Baltimore se cuenta con presencia permanente de personal de tránsito para orientar a los usuarios y apoyar la gestión de movilidad.