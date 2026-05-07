Colombia presentó ante ONU los avances en política migratoria y se consolidó como referente regional

Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas su modelo de integración migratoria y lo posicionó como referente regional.

La presentación estuvo a cargo de la canciller Rosa Villavicencio, quien exaltó resaltó que Colombia ha respondido a los retos migratorios y consolidado canales para la regularidad.

En el Debate General del Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional, la ministra destacó también que se ha fortalecido la red consular y la política migratoria del país, al facilitar el acceso a documentación y mejorar la asistencia a los connacionales en el exterior.

Durante la presentación, la canciller hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional con enfoque de derechos, y a trabajar de manera conjunta por la protección de la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes.

Colombia fortalece relación internacional

Durante su viaje a Naciones Unidas, la canciller Rosa Villavicencio se reunió con Antti Lindtman, miembro del Parlamento de Finlandia y líder del Partido Socialdemócrata.

También, sostuvo un encuentro con António Leitão Amaro, enviado especial de la Presidencia de Portugal para asuntos de Migración, y socializaron los acuerdos de movilidad laboral existentes y la oportunidad de avanzar en nuevos entendimientos en materia migratoria.