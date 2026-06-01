Líder de Los Lobos alega que el Gobierno de Ecuador le matará si le extraditan | Getty Images/La Naranja Ecuador

El presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, se negó este lunes en la Audiencia Nacional española a ser extraditado a su país, que le reclama para cumplir una condena por tres homicidios, y alegó que está amenazado de muerte por el Gobierno ecuatoriano.

El tribunal español celebró una visita en la que la fiscal estimó que procede la entrega a Ecuador de Chavarría para que cumpla una condena a 16 años de cárcel por la muerte de tres personas el 3 de julio de 2010 durante un tiroteo tras el asalto a una sucursal bancaria en el que fueron sustraídos 38.000 dólares.

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Además de esta reclamación de Ecuador, ‘Pipo’ tiene pendiente que se resuelva otra petición de extradición que formuló recientemente Estados Unidos, que le atribuye un presunto intento de introducir en este país cinco toneladas de cocaína.

Considerado el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, Chavarría fue capturado en noviembre de 2025 en Málaga (sur de España), a donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Ante los magistrados españoles Chavarría se negó hoy a ser extraditado a Ecuador alegando que teme por su vida si es entregado a su país. “Allí lo que se va a ejecutar es una sentencia de muerte”, dijo.

“El Gobierno me ha señalado como un líder de una organización que califica como narcoterrorista en un conflicto armado interno, lo que significa que soy un objetivo de muerte”, comentó.

Su abogado le preguntó por la comparecencia del pasado 25 de febrero a petición de la Fiscalía ecuatoriana mientras estaba interno en la cárcel de Zuerza, en Zaragoza (noreste), en la que fue interrogado como investigado en relación al asesinado del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023.

Según fuentes jurídicas, en dicha declaración Pipo afirmó que una persona cercana al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

En su comparecencia de este lunes, Chavarría manifestó al respecto: “Yo dije la verdad, que no tenía nada que ver con esos hechos y que no he tenido ningún tipo de participación ni directa ni indirectamente”.

“Las personas que tuvieron que ver con ese asesinato fueron Daniel Noboa y John Reimberg porque Villavicencio antes de ser político fue periodista y tenía información muy valiosa del presidente, de todas sus compañías y las corrupciones que hay ahí”, reiteró considerando que su imputación por este crimen “es un montaje” para conseguir su entrega a Ecuador.

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“Quieren que yo dé una declaración que ellos me redactarán y voy a terminar muerto como los seis testigos que cogieron y torturaron e hicieron firmar un testimonio contra su voluntad” y “como hicieron con el autor material, al que mataron porque no les interesa que la verdad salga a la luz”, abundó.

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