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30 may 2026 Actualizado 17:15

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Champions League

🔴 PSG vs Arsenal EN VIVO | Siga la transmisión de la FINAL de la Champions League 2026

El Arsenal tiene la oportunidad de ganar la Champions League por primera vez en su historia. El PSG buscará defender el título de ser el campeón de Europa.

Jonathan Gonzalez Gracia

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Paris Saint-Germain y Arsenal protagonizarán una final histórica de la Champions League que se disputara en Budapest, con dos equipos que llegan respaldados por campañas sobresalientes.

El conjunto dirigido por Luis Enrique buscará defender la corona europea y convertirse en apenas el segundo club capaz de revalidar el título de la Champions League. Los parisinos han sido una máquina ofensiva durante el torneo, acumulando 44 goles y quedando a solo una anotación del récord histórico de una sola edición. Además, llegan con una racha de 11 partidos sin perder en eliminatorias directas, tras dejar en el camino a Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich.

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Por su parte, Arsenal intentará conquistar la primera Champions League de su historia y convertirse en el vigesimoquinto campeón diferente del torneo. Los Gunners, recientes campeones de la Premier League, son el único equipo que permanece invicto en esta edición, con un balance de 11 victorias y tres empates.

La solidez defensiva ha sido una de las claves del conjunto londinense, que solo ha recibido seis goles en toda la competición y ha mantenido su arco en cero en nueve oportunidades. Sin embargo, también tendrá el reto de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en finales europeas.

Con el poder ofensivo del PSG y la solidez defensiva del Arsenal, la final promete ser uno de los duelos más atractivos de la temporada europea.

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Hay nuevos mensajes
46'

Tarjeta para el Arsenal

Cristhian Mosquera es amonestado por demorar la reanudación de juego 

46'

Inicia el segundo Tiempo

Rueda el balón en el Puskas Arena 

45'

Termina el primer tiempo

PSG 0-1 Arsenal

45+5'

Se salva el Arsenal

Fabián Ruiz hace un remate peligroso dentro del área que complica al Ruso atajando el remate en dos tiempos. 

45+3'

Se salva el PSG

Saka desperdicia una jugada clara en donde no logra concretar un buen remate.

45+1'

Intenta el PSG

Doué hace un remate sobre el borde del área que ataja sin ningún problema el arquero del Arsenal  

45+'

Se adicionan minutos

SEIS minutos de juego

44'

Intenta el PSG con Dembele

Dembele hace un remate de media distancia que se va por fuera del arqco del Arsenal

42'

PSG juega en terreno del Arsenal

El equipo francés juega en terreno del equipo de Inglaterra, pero no logra concretar la jugada.

39'

Intenta el PSG

Sigue intentando el PSG por todos los métodos, el PSG intentó en esta ocasión lanzando un centro que pasó por encima del área sin porblemas para el Arsenal

35'

Falta a favor del Arsenal

Nuno Mendes comete falta sobre Bukayo Saka

33'

Intenta el PSG

Dembélé intento enviar un balón a la espalda de los centrales. No logra tener profundidad 

32'

Se reanuda el juego

Se levanta del piso el jugador frances del PSG 

31'

Se detiene el partido

Ousmane Dembélé está tirado en el piso luego de recibir un toque en su pie derecho dentro del area 

29'

Se reanuda el juego

El arquero del PSG ya fue atendido por el cuerpo médico del equipo Parisino. 

26'

Partido detenido

El arquero del PSG Safonov recibe un choque por su compañero Marquinhos

24'

Termina el minuto de hidratación

Vuelve a rodar el balón en el Puskas Arena. 

23'

Minuto de hidratación

Partido detenido.

20'

Intenta el PSG

Willian Pacho intento mandar un balón a la espalda de los centrales para que Hakimi llegará al espacio, pero el arquero del Arsenal David Raya se anticipo. 

17'

Sigue sin tener profundidad el PSG

Kvaratskhelia no logra concretar en el ultimo tercio de la cancha 

14

Falta a favor del Arsenal

Martin Odegaard recibe una falta en la mitad de la cancha. 

11'

Tiro de esquina a favor del PSG

Pelota desviada luego de un remate a portería de Désiré Doué

8'

Arsenal mantien presión alta

No se encuentra el PSG con las líneas de pase, para salir de la presión del equipo de Inglaterra 

5'

GOOOOOOOL del Arsenal

Kai Havertz abre el marcador en el partido

4'

Falta a favor del Arsenal

Saka recibe una entrada en zona ofensiva 

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en el Puskas Arena 

Equipos al terreno de juego

Actos protocolarios 

Llega el Arsenal al estadio

Titular del Arsenal

Calienta el PSG

Se hace sentir la hinchada del PSG

El ambiente que hay afuera del estadio de la final por parte de los aficionados del PSG

Llega el PSG al estadio

Titular del PSG

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