🔴 PSG vs Arsenal EN VIVO | Siga la transmisión de la FINAL de la Champions League 2026
El Arsenal tiene la oportunidad de ganar la Champions League por primera vez en su historia. El PSG buscará defender el título de ser el campeón de Europa.
Paris Saint-Germain y Arsenal protagonizarán una final histórica de la Champions League que se disputara en Budapest, con dos equipos que llegan respaldados por campañas sobresalientes.
El conjunto dirigido por Luis Enrique buscará defender la corona europea y convertirse en apenas el segundo club capaz de revalidar el título de la Champions League. Los parisinos han sido una máquina ofensiva durante el torneo, acumulando 44 goles y quedando a solo una anotación del récord histórico de una sola edición. Además, llegan con una racha de 11 partidos sin perder en eliminatorias directas, tras dejar en el camino a Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich.
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Por su parte, Arsenal intentará conquistar la primera Champions League de su historia y convertirse en el vigesimoquinto campeón diferente del torneo. Los Gunners, recientes campeones de la Premier League, son el único equipo que permanece invicto en esta edición, con un balance de 11 victorias y tres empates.
La solidez defensiva ha sido una de las claves del conjunto londinense, que solo ha recibido seis goles en toda la competición y ha mantenido su arco en cero en nueve oportunidades. Sin embargo, también tendrá el reto de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en finales europeas.
Con el poder ofensivo del PSG y la solidez defensiva del Arsenal, la final promete ser uno de los duelos más atractivos de la temporada europea.
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Tarjeta para el Arsenal
Cristhian Mosquera es amonestado por demorar la reanudación de juego
Inicia el segundo Tiempo
Rueda el balón en el Puskas Arena
Termina el primer tiempo
PSG 0-1 Arsenal
Se salva el Arsenal
Fabián Ruiz hace un remate peligroso dentro del área que complica al Ruso atajando el remate en dos tiempos.
Se salva el PSG
Saka desperdicia una jugada clara en donde no logra concretar un buen remate.
Intenta el PSG
Doué hace un remate sobre el borde del área que ataja sin ningún problema el arquero del Arsenal
Se adicionan minutos
SEIS minutos de juego
Intenta el PSG con Dembele
Dembele hace un remate de media distancia que se va por fuera del arqco del Arsenal
PSG juega en terreno del Arsenal
El equipo francés juega en terreno del equipo de Inglaterra, pero no logra concretar la jugada.
Intenta el PSG
Sigue intentando el PSG por todos los métodos, el PSG intentó en esta ocasión lanzando un centro que pasó por encima del área sin porblemas para el Arsenal
Falta a favor del Arsenal
Nuno Mendes comete falta sobre Bukayo Saka
Intenta el PSG
Dembélé intento enviar un balón a la espalda de los centrales. No logra tener profundidad
Se reanuda el juego
Se levanta del piso el jugador frances del PSG
Se detiene el partido
Ousmane Dembélé está tirado en el piso luego de recibir un toque en su pie derecho dentro del area
Se reanuda el juego
El arquero del PSG ya fue atendido por el cuerpo médico del equipo Parisino.
Partido detenido
El arquero del PSG Safonov recibe un choque por su compañero Marquinhos
Termina el minuto de hidratación
Vuelve a rodar el balón en el Puskas Arena.
Minuto de hidratación
Partido detenido.
Intenta el PSG
Willian Pacho intento mandar un balón a la espalda de los centrales para que Hakimi llegará al espacio, pero el arquero del Arsenal David Raya se anticipo.
Sigue sin tener profundidad el PSG
Kvaratskhelia no logra concretar en el ultimo tercio de la cancha
Falta a favor del Arsenal
Martin Odegaard recibe una falta en la mitad de la cancha.
Tiro de esquina a favor del PSG
Pelota desviada luego de un remate a portería de Désiré Doué
Arsenal mantien presión alta
No se encuentra el PSG con las líneas de pase, para salir de la presión del equipo de Inglaterra
GOOOOOOOL del Arsenal
Kai Havertz abre el marcador en el partido
Falta a favor del Arsenal
Saka recibe una entrada en zona ofensiva
Inicia el partido
Rueda el balón en el Puskas Arena
Equipos al terreno de juego
Actos protocolarios
Llega el Arsenal al estadio
Titular del Arsenal
Calienta el PSG
Se hace sentir la hinchada del PSG
El ambiente que hay afuera del estadio de la final por parte de los aficionados del PSG
Llega el PSG al estadio
Titular del PSG
Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Champions League