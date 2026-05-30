🔴 PSG vs Arsenal EN VIVO | Siga la transmisión de la FINAL de la Champions League 2026

Paris Saint-Germain y Arsenal protagonizarán una final histórica de la Champions League que se disputara en Budapest, con dos equipos que llegan respaldados por campañas sobresalientes.

El conjunto dirigido por Luis Enrique buscará defender la corona europea y convertirse en apenas el segundo club capaz de revalidar el título de la Champions League. Los parisinos han sido una máquina ofensiva durante el torneo, acumulando 44 goles y quedando a solo una anotación del récord histórico de una sola edición. Además, llegan con una racha de 11 partidos sin perder en eliminatorias directas, tras dejar en el camino a Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich.

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Por su parte, Arsenal intentará conquistar la primera Champions League de su historia y convertirse en el vigesimoquinto campeón diferente del torneo. Los Gunners, recientes campeones de la Premier League, son el único equipo que permanece invicto en esta edición, con un balance de 11 victorias y tres empates.

La solidez defensiva ha sido una de las claves del conjunto londinense, que solo ha recibido seis goles en toda la competición y ha mantenido su arco en cero en nueve oportunidades. Sin embargo, también tendrá el reto de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en finales europeas.

Con el poder ofensivo del PSG y la solidez defensiva del Arsenal, la final promete ser uno de los duelos más atractivos de la temporada europea.

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