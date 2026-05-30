ICETEX amplía plazo para acceder a alivios y condonación de intereses de hasta el 100%: nueva fecha

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció la extensión de su Jornada de Soluciones hasta el próximo 20 de junio de 2026 para las personas que estén interesadas en normalizar su situación crediticia y acceder a importantes beneficios.

El ICETEX detalló que las personas se podrían beneficiar de condonaciones por intereses moratorios que superan los 12.758 millones de pesos.

La Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 118.000 beneficiarios con dificultades en su pago, incluyendo a aquellos con cartera activa y castigada, así como quienes financian sus estudios a través de Fondos de Administración que se acogen a políticas de recaudo del ICETEX con mora superior a 31 días.

Uno de los beneficios es la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta 100% para quienes cumplan con los acuerdos de pago. La condonación no incluye el pago del aporte al fondo de invalidez y muerte, el cual es responsable de cada estudiante que recibe financiación de la entidad.

Los participantes podrán acogerse a tres figuras para ponerse al día:

Extinción: Consiste en el pago del total de la obligación.

Normalización: Mecanismo mediante el cual el beneficiario cancela la totalidad del saldo vencido.

Refinanciación: Opción que permite la modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada, con el fin de normalizar la totalidad de la obligación.

Conviene mencionar que todos los trámites de ICETEX son gratuitos y sin intermediarios. Se recomienda a las personas que no recurran a tramitadores que los estafan y los vinculan a procesos que no corresponden a la entidad.

Horarios de atención de la Jornada Soluciones

El horario de atención para estas jornadas es de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Para acceder a estas opciones y obtener más información, los interesados pueden visitar la página web de ICETEX, www.icetex.gov.co, y buscar el banner ‘Jornada de Soluciones’.

Para quienes tienen crédito con mora entre 31 y 90 días:

Línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070

Chat: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias

https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias Click to Call: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos

https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos Videollamada https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

Para créditos con mora superior a 91 días:

Línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211.

Chat https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexchat/

https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexchat/ Click to call https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexcall/

https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexcall/ Videollamada

https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexvideochat/

ICETEX lanza beneficio de condonación parcial para deudores ejemplares

Además, el ICETEX anunció recientemente una nueva iniciativa dirigida a los beneficiarios con un historial de pago ejemplar: la condonación parcial de capital por pago anticipado. Según el ICETEX, esta medida busca incentivar a los deudores a saldar sus obligaciones de manera anticipada, “ofreciéndoles un porcentaje de condonación sobre el capital adeudado”.

Las personas interesadas en este beneficio deberán verificar cuidadosamente cada uno de los requisitos antes de iniciar la solicitud.

Para poder aplicar a este atractivo beneficio, los beneficiarios del crédito educativo reembolsable del ICETEX deben cumplir con una serie de requisitos específicos: