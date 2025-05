¿Le gusta el cappuccino? 70 Tiendas en Quindío venderán esta bebida a base de café con acompañante

Armenia

En la Cámara de Comercio se impulsa el evento “La Ruta del Cappuccino, Tómate el Quindío

Una iniciativa que fomenta el consumo, da visibilidad a las tiendas de café y presentar el talento humano de baristas y especialistas en café que va desde hoy, 15 de mayo, hasta el 25 de mayo. El evento contará con la participación de 70 tiendas, cada una diseñando un combo especial que integra un capuchino y un acompañamiento de su elección en tamaño y sabor.

Julián Andrés Castañeda, propietario de Cafeína Coffee Shop

Realmente la Cámara de Comercio lleva ya varios años realizando este evento donde busca que las personas que estén agremiadas comercialmente, que sean legales pues puedan fortalecer el crecimiento de su empresa creando estrategias de venta la ruta del cappuccino es una de ella que estamos haciendo realmente vendiendo un combo que cuesta 20 mil pesos 25 mil pesos en 14 mil pesos lo que busca es tener un precio asequible con buen producto buena calidad.

Y que no solamente gane la tienda, sino que gane el consumidor ya que la cámara de comercio las personas que vayan consumen y voten se les va a poder dar un premio en bonificación económica, en plata, en presupuesto, para que ellos puedan etiquetarnos, etiquetar a la Cámara de Comercio, seguir las redes sociales y así estar pendiente de lo que está haciendo la Cámara de Comercio y las tiendas de cable especial del Quindío.

Ruta del Cappuccino en Armenia y el Quindío. Foto: Ángeles Gonzáles Ampliar

Lo que buscamos es vender, ustedes saben que todos los meses no son fáciles, este es un mes un poco complicado y lo que buscamos realmente es que nos conozcan que el cliente que nunca ha ido a nuestra tienda o a las diferentes tiendas pueda ir a tomarse un buen combo y que eso fortalezca vender más adelante.

Lo que nos ayuda es eso a mostrarle a la gente realmente que es un buen capuchino porque lo que dice la norma es que capuchino simplemente es café con leche no lleva ningún otro ingrediente y es lo que estamos apostando las tiendas de especialidad no agregarle ningún otro saborizante ni ningún sabor especial sino que es lo propio del café quindiano con la leche buena calidad y venderlo con un buen acompañante que es una torta, un cheesecake y otras tiendas están vendiendo cruasanes, muffins porque no hay nada más rico que tomarse un capuchino como a usted le gusta.

Rodrigo Estrada, Presidente Cámara de Comercio

Rodrigo Estrada, presidente Cámara de Comercio de Armenia y la Ruta del Cappuccino. Foto Ángeles Gonzáles Ampliar

Una ruta de capuchino, yo diría, muy interesante. Va a ser una experiencia muy buena donde está un combo, un capuchino con un producto. Pues fuimos a mirar, la verdad, el esfuerzo de los empresarios que van a hacer por solo 14 000 pesos va a tener un combo bien agradable, además bonito, una buena experiencia y lo esperamos que así están estos 10 días.

De del 15 de mayo hasta el 25 de este mes tenemos 70 negocios de todo el departamento que van a estar vinculados a este programa.

¿Cómo va a funcionar la dinámica de la ruta de capuchino?

La dinámica es uno, la gente puede entrar, digamos, a la página de Cámara de Comercio o a la página de Tomate el Quindío y ahí ver los sitios donde son y además puede ver el producto. El producto está ya en la fotografía.

Play/Pause Rodrigo Estrada Presidente Cámara de Comercio 01:29 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lo segundo, la gente va al sitio, pero lógicamente por solo 14000 pesos en cada negocio, en cada tienda va a ir un aviso donde dice que está vinculado como tal y si la gente se toma una fotografía allí, lógicamente mostrando que está presente y lógicamente la pública, puede ser también objeto de premios de 400 000 pesos de 800 000 pesos y también la tienda de café se ha ganado 800 000 la que tenga más más visitantes.

Los establecimientos participantes pueden consultarse en www.tomateelquindio.com