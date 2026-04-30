En Armenia lanzarán volante con las fotos de los habitantes de calle más peligrosos

Armenia

En Armenia, lanzarán volante con las fotos de los habitantes en condición de calle más peligrosos de esa ciudad por delitos como hurto, lesiones personales, vandalismo

Así lo confirmó, el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante que anunció que con el liderazgo de Secretaría del Interior departamental y Secretaría de Gobierno de Armenia va a empezar a rodar los volantes con aquellos habitantes en condición de calle que ya tienen referenciado con problemáticas de hurto, con problemáticas de lesiones personales para hacerlos públicos y asimismo que la gente entienda y conozca y genere ciertas prevenciones con ellos.

Mientras la Fiscalía General de la Nación sigue articulando material probatorio que influye mucho la denuncia de las personas para poder empezar a tener también acciones de impacto contra habitante de calle que son dinamizadores de los delitos del día a día que afectan a la tranquilidad y afectan la seguridad de la ciudad y obviamente del departamento, puntualizó el alto oficial.

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Agrego “estamos hablando de un poco más de 2000 habitantes de calle concentrados en el departamento del Quindío, desafortunadamente y las cifras hay que darlas, a pesar de que ya hemos capturado o tenemos dentro los dentro de los antecedentes 14 habitantes de calle capturados, también tenemos la triste y desafortunada información de que de los homicidios que se nos han presentado en el departamento 10 han sido de habitantes en condición de calle.

Entonces, tanto por salvaguardar su integridad, por generar una cultura, que eso es algo que sí le pido a la a la comunidad en general, el tema de no de no dar limosna, el tema de restringir el tema de las comidas. También estamos trabajando con las fundaciones para que, si un habitante de calle merece la comida, sea a través de esfuerzos como el de entrar en programas de capacitación, en programas de rehabilitación.