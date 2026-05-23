¿Cómo va la intervención por la problemática de habitantes en situación de calle en Armenia?

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Armenia

En las madrugadas se desarrollan el plan despertar y desarme en diferentes municipios del departamento con el fin de hacerle frente a la problemática social, sin embargo, en horas de la mañana del jueves 21 de mayo se realizó un operativo entre la gobernación departamental y la administración municipal.

La secretaria de desarrollo social de la capital quindiana, Jenny Gómez destacó que realizan un trabajo articulado con la secretaría del Interior, Ejército y Policía para llevar un mensaje de conciencia sobre la limosna, basuras y reciclaje para mejorar la situación social que se vive por habitantes de calle.

Dijo que cambiaron la dinámica puesto que los operativos los vienen desarrollando en las madrugadas por eso decidieron realizarlos en la mañana para generar un mayor impacto.

Secretaría del Interior

Sobre el tema el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que en horas de la mañana se genera otra visión de la problemática social que se vive en diferentes puntos de la ciudad.

Señaló que el tema puntual que se evidencia es el de la limosna, es decir, los habitantes de calle que salen a pedir dinero por eso es clave la intervención.

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Sostuvo que en la sede de la gobernación del departamento le llegaron tres personas provenientes de Bucaramanga, Barranquilla y Caquetá lo que evidencia que están arribando de otras regiones del país por lo que es fundamental retornarlos a su lugar de origen.

Invitó a la comunidad a apoyar las labores que establecen las autoridades no brindando limosna para no generar condiciones de permanencia.