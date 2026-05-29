Petro lanza pullas a Abelardo por cuadro en su casa con un esclavo: “volverá la esclavitud”
El presidente cuestionó un cuadro con el que salió el candidato en una entrevista.
Concluyó el segundo día de la gira por la Costa Caribe del Gobierno Nacional, a tan solo unos días de las elecciones presidenciales y en medio de los 10 procesos judiciales que tiene
El segundo día inició con una visita del presidente Gustavo Petro a los trabajadores del mercado de Bazurto en Cartagena, y después, con un acto público en la Plaza de Todos.
¿Que dijo sobre Abelardo?
En medio de su intervención desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro lanzó pullas a un candidato presidencial, que tiene un cuadro en su casa con una señora blanca junto a “un esclavo”.
Dijo que esto muestra la importancia de que los colombianos piensen bien en quién votar, porque si llega al poder “Colombia padecerá un holocausto y le quitarán la tierra a los campesinos”.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...