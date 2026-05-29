Petro lanza pullas a Abelardo por cuadro en su casa con un esclavo: “volverá la esclavitud”

Concluyó el segundo día de la gira por la Costa Caribe del Gobierno Nacional, a tan solo unos días de las elecciones presidenciales y en medio de los 10 procesos judiciales que tiene

El segundo día inició con una visita del presidente Gustavo Petro a los trabajadores del mercado de Bazurto en Cartagena, y después, con un acto público en la Plaza de Todos.

¿Que dijo sobre Abelardo?

En medio de su intervención desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro lanzó pullas a un candidato presidencial, que tiene un cuadro en su casa con una señora blanca junto a “un esclavo”.

Dijo que esto muestra la importancia de que los colombianos piensen bien en quién votar, porque si llega al poder “Colombia padecerá un holocausto y le quitarán la tierra a los campesinos”.