Gobierno reforzará seguridad de dirigentes regionales y en sedes de campaña: aumentará personal UNP

A tres días de las elecciones presidenciales, realizaron una reunión virtual del CORMPE, en la que participaron funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, la Policía y las Fuerzas Militares.

En el espacio, pusieron sobre la mesa el incremento en las alertas por parte de los gerentes de campaña en las regiones, y acordaron reforzar su seguridad, así como la de las sedes y casas de campaña.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que hay una campaña en especial que ha alertado sobre presuntos riesgos.

Se trata de la campaña de Abelardo de la Espriella quien alertó sobre los riesgos de los trabajadores en las regiones, ante el asesinato del coordinador político en el Meta.

Aumento de personal de protección

Anterior las alertas registradas a tan solo unas horas de las elecciones del domingo 31 de mayo, el ministro anunció que habrá más vehículos y personal de la Unidad Nacional de Protección, especialmente en las regiones.

También confirmo que el próximo martes, realizarán una nueva reunión del CORMPE para evaluar las medidas de protección para los candidatos que eventualmente se enfrenten en una segunda vuelta presidencial.