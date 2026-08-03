Presidente Petro planea un viaje a Estados Unidos a cuatro días de terminar su mandato

BOGOTÁ. 22 de julio de 2022. Reunión delegación del Gobierno de Estados Unidos con el presidente electo Gustavo Petro. (Prensa Gustavo Petro) En la foto: Jonathan Finer, secretario principal adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos. (Colprensa-Mariano Vimos) / Mariano Vimos

A tan solo 4 días de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro tiene planeado un viaje a Estados Unidos.

Desde Presidencia, confirman que ya elevaron la solicitud a Estados Unidos, para que el mandatario pueda realizar el que sería el último viaje internacional antes de terminar su administración.

El motivo principal del viaje del presidente, consiste en insistir en que lo saquen de la lista OFAC, pues en la última llamada que tuvo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, le habría prometido sacarlo de esta lista ante el desconocimiento de que se encontraba allí.

Y es que desde la Casa de Nariño, enviaron a Estados Unidos el material que probaría que no existen motivos para que el presidente colombiano siga incluido en la lista Clinton.

Por lo cual, están a la espera de que el secretario de Estado, Marco Rubio, aprueba la entrega del presidente Petro a Estados Unidos, para que pueda cumplir con esta cita, antes de que Abelardo de la Espriella se posesione como nuevo presidente de Colombia.

Otro motivo de este viaje del presidente, es visitar el lugar donde fueron esparcidas las cenizas de Albert Einstein.

Luego de esto, el gobierno tendría que informar al Congreso sobre el viaje del presidente Petro, que podría ser el 5 o máximo 6 de agosto antes de terminar su mandato.

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