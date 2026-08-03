Los nombres detrás de Defensores de la Patria: los afiliados con los que obtuvo personería jurídica

Magistrado del CNE radica ponencia que le reconoce la personería jurídica a Defensores de la Patria | CNE/ Defensores de la Patria

Caracol Radio conoció el listado de ciudadanos afiliados al partido Defensores de la Patria, documento que hizo parte del proceso mediante el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la personería jurídica a esa colectividad, movimiento que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

En el listado aparece como primer afiliado el hoy presidente electo Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. También figuran el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano; el electo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepoel senador Mauricio Gómez Amín y el representante a la Cámara Jaime Andrés Beltrán Martínez.

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La sala plena del CNE aprobó la personería jurídica con una votación de seis magistrados a favor y uno en contra. La única voz disidente fue la de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien presentó salvamento de voto.

“El movimiento no cumple los requisitos constitucionales para acceder a la personería jurídica y el Consejo Nacional Electoral excedió sus competencias al crear una nueva causal para otorgar personerías jurídicas”, sostuvo la magistrada en su salvamento de voto.

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Con esta decisión, Defensores de la Patria adquiere oficialmente la condición de partido político y podrá ejercer los derechos que la Constitución y la ley reconocen a las colectividades con personería jurídica, entre ellos acceder a financiación estatal, participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales y presentar candidatos en todo el país.

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Entre los nombres que aparecen en el listado de afiliados también se encuentran Carlos Augusto Suárez Rojas, Nicolás Farfán Namén, Valerie Lafaurie García, Ana María Abello, Camilo Andrés Noguera Abello, Mauricio Gómez Amín, Andrés Bernardo Barreto González, Jorge Eduardo Mora López, Santiago Giraldo y Antonio José Pinillos Parra, entre otros. El documento evidencia la conformación de la base inicial de militantes con la que el movimiento adelantó el trámite para obtener su reconocimiento oficial como partido político.