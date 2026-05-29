“Ojalá él hubiera estado”: hermana de Yeison Jiménez por próximo homenaje al artista en Bogotá

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez ocasionó gran conmoción a nivel nacional. Desde ese momento, se han realizado varios homenajes al reconocido artista en diferentes escenarios. Sin embargo, próximamente se realizará otro tributo en un importante festival.

Se trata del Festival Popular al Parque 2026 el cual se realizará del 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. La Banda del Aventurero, conformada por los músicos que tocaban con el artista, será la encargada de realizar este homenaje. La presentación será el domingo 7 de junio a las 8:20 p.m.

Lina Jiménez y sus sentidas palabras para Caracol Radio

En entrevista con Caracol Radio, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, aseguró que este homenaje hace que exista una mezcla de sentimientos. “Hubiera sido bueno que él hubiera estado, pero pues lastimosamente no está. Entonces, yo me siento triste, pero a la vez me siento feliz porque siguen honrando su legado”, dijo Lina.

Asimismo, recordó lo difícil que ha sido salir adelante, tras la partida de su hermano. “La muerte de Yeison lo cambió todo. Cambio mi vida, mi entorno, mi familia. Todo lo que hago es por los sueños que él tenía y por seguir su legado. Por él es que yo estoy acá”, agregó.

De igual manera, Lina aseguró que siente orgullo al ver que su legado sigue vivo a través de la Banda del Aventurero. “Me siento muy orgullosa de los muchachos. Los muchachos también se han echado este proyecto al hombro. No han abandonado la banda. Ellos también se volvieron familia”, indicó la hermana de Yeison.

Programación oficial de Popular al Parque 2026

Ya se conoció de manera oficial la programación del Festival Popular al Parque 2026. Ambos días, los asistentes podrán disfrutar de distintas presentaciones que irán desde la tarde (luego del mediodía) hasta la noche. Estos son los horarios en los que se realizarán las presentaciones:

Sábado 6 de junio:

Bryan Camacho – 2:00 p.m.

Joan Hernández - 2:50 p.m.

Dareska – 3:40 p.m.

Sebastián Ayala – 4:30 p.m.

Pipe Jaime – 5:25 p.m.

Hernán Gómez – 6:15 p.m.

Marbelle – 7:00 p.m.

Los Tucanes de Tijuana – 8:30 p.m.

Domingo 7 de junio: