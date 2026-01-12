Se apagó la voz de Yeison Jiménez en tragedia aérea en Boyacá

En la tarde del sábado 10 de enero de 2026, un grave accidente aéreo ocurrió en el sector de la vereda Romita, zona rural comprendida entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Una avioneta tipo Piper Navajo, de matrícula N325FA, se precipitó a tierra pocos segundos después de intentar despegar del aeródromo Juan José Rondón, dejando como saldo la muerte de sus seis ocupantes, entre ellos el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

El accidente

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la aeronave contaba con un plan de vuelo con destino a Medellín y transportaba al piloto, al copiloto y cuatro pasajeros. El siniestro se confirmó hacia las 4:11 de la tarde, luego de que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá recibiera la activación de la señal de localización de emergencia (ETL).

#ATENCIÓN | Una hipótesis es que la aeronave accidentada habría despegado con sobrepeso y bajo condiciones de alta altitud por densidad, lo que pudo afectar su rendimiento y potencia.

Expertos Insisten que solo la investigación oficial de Aerocivil confirmará las causas. pic.twitter.com/rHqx5bk8cL — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 11, 2026

Videos captados por ciudadanos en la zona muestran que la avioneta realizó el carreteo normal por la pista, y otro video revelado por Caracol Radio Boyacá, muestra que la avioneta se elevó. En otra de las grabaciones, se escucha a un testigo gritar: «se le acabó la pista». Segundos después, la aeronave impactó y rebotó contra las ondulaciones del terreno en una zona de cultivos del sector Marengo, cruzó una vía rural y se incendió de manera inmediata.

#VIDEO | Se conoció otro video en que se evidencia que la aeronave en la que volaba el cantante #YeisonJimenez se precipitaba a tierra sobre las 4:09 p.m. el pasado sábado 10 de enero, grabado por una cámara de seguridad de una finca vecina del sector del accidente.

Atención de la emergencia

Tras conocerse el hecho, las autoridades municipales y los organismos de socorro activaron los protocolos de emergencia. Según informó la Alcaldía de Paipa, al lugar acudieron de manera inmediata unidades del Cuerpo de Bomberos de Paipa y Duitama, Defensa Civil, ambulancias de la ESE Hospital San Vicente de Paúl, personal de la Aeronáutica Civil y equipos logísticos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

El Cuerpo de Bomberos de Boyacá confirmó que cinco unidades y dos vehículos atendieron el siniestro, realizando labores de control y extinción de las llamas. En el sitio se confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes. El área fue acordonada para garantizar la seguridad y permitir los procedimientos técnicos y judiciales correspondientes.

El CTI llegó al lugar después de las cinco de la tarde y según Maximiliano Panquéva, un vecino del sector, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. lograron recuperar y trasladar los cuerpo.

Las víctimas

Por medio de un comunicado, La Gobernación de Boyacá confirmó la identidad de las seis personas que perdieron la vida en el accidente:

Yeison Jiménez, cantante de música popular

Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio, mánager del artista

Weisman Mora, fotógrafo y miembro del equipo de trabajo

Sobre el capitán de la nave, se conoció que Hernando Torres tenía vínculos familiares con el departamento de Casanare, era esposo de Liliana Betancourt y padre de una niña, además de una bebé que está por nacer.

#ATENCION | fuentes oficiales confirman la muerte del cantante Yeison Jiménez y la tripulación de la avioneta que se precipitó a tierra minutos después de despegar del aeropuerto de #Duitama.

Pronunciamientos oficiales

En el primer pronunciamiento del Ministerio de Transporte, quienes lamentaron el fallecimiento de los ocupantes de la aeronave, la ministra María Fernanda Rojas explicó que, según la información preliminar, la avioneta avanzó por la pista pero no logró despegar en el punto correspondiente, por lo que se estrelló y se incendió completamente.

«La aeronave hizo el carreteo normal para el despegue, pero cuando llegó al punto no lo logró, siguió derecho, se estrelló con las ondulaciones del terreno y se incendió, lo que condujo al lamentable desenlace», señaló la ministra.

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes fue activada y que su personal especializado se desplazó a la zona para iniciar la recolección de evidencias, análisis de restos de la aeronave, registros de vuelo y testimonios, con el fin de establecer las causas exactas del siniestro.

En el último comunicado, el Ministerio de Transporte cambió la versión y dijo que según información preliminar, el avión volaba a baja altura y, tras un primer impacto, rebotó y sufrió la fractura de la cola antes de registrarse dos explosiones asociadas a residuos de combustible, agregando que las autoridades investigativas confirmaron que la aeronave estaba en vuelo y que el impacto ocurrió a cerca de una milla de la pista. Agregaron en el comunicado que la investigación avanza en tres frentes: operativo, técnico y factores humanos, mientras continúan las labores de recolección y análisis de evidencias. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el proceso se desarrolla con rigor técnico y total transparencia, reiterando que la seguridad aérea es una prioridad nacional.

#ATENCIÓN | Ministerio de Transporte revela detalles del accidente aéreo que causó la muerte del cantante Yeison Jiménez y 5 personas más.



#ATENCIÓN | Ministerio de Transporte revela detalles del accidente aéreo que causó la muerte del cantante Yeison Jiménez y 5 personas más.

En un comunicado, se informa que, de acuerdo con la información preliminar, la aeronave alcanzó a volar a baja altura, aproximadamente a 50…

Duelo y reacciones

La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y decretó duelo departamental. «Unidos en oración como departamento nos solidarizamos con esta tragedia que enluta al país», indicó la administración departamental.

Alcaldes de diferentes municipios del país también se pronunciaron. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la muerte del artista y destacó su calidad humana. Desde Marinilla, Antioquia, donde Yeison Jiménez tenía prevista una presentación la noche del sábado, la alcaldía informó que se realizará un homenaje simbólico en la hora en la que estaba programado su concierto, en el marco de las Fiestas Populares de la Vaca.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Se convirtió en uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana, con canciones como Aventurero, Tenías Razón, Maldita traga y Cómo duele. Su historia estuvo marcada por una infancia difícil, trabajos informales en Bogotá y una carrera construida desde la autogestión y la perseverancia.

Jiménez logró consolidar un proyecto musical exitoso a nivel nacional e internacional, realizó giras por Europa y Estados Unidos y alcanzó uno de los hitos más importantes del género al llenar el estadio El Campín de Bogotá en solitario. Su última presentación fue en Málaga, Santander, pocas horas antes del accidente.

El domingo 11 de enero, los cuerpos llegaron a Medicina Legal en Bogotá, en donde serian examinados según el comunicado oficial de la entidad.

#ATENCIÓN | Los cuerpos de Yeison Jiménez y de los demás ocupantes de la avioneta siniestrada en #Paipa #Boyacá llegaron a @MedLegalColombi #Bogota. La entidad adelanta los protocolos forenses e identificación, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, mientras el país permanece de luto por la muerte del artista y de los integrantes de su equipo de trabajo.