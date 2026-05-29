GRATIS en Bogotá los Tucanes de Tijuana, Edwin Luna, Marbelle: programación de Popular al Parque

El 6 y 7 de junio se realizará en el Parque Simón Bolívar el Festival Popular al Parque 2026, un evento gratuito que reúne a grandes artistas del género popular. Durante estos dos días, miles de personas podrán disfrutar de conciertos para toda la familia. Este festival se creó en 2023 como un espacio para reconocer la importancia cultural de la música popular en la ciudad.

Este año el festival contará con artistas internacionales como Los Tucanes de Tijuana y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. Además, estarán en tarima artistas nacionales como Hernán Gómez, Marbelle, Francy, Luisito Muñoz, la Banda del Aventurero, entre otros.

Programación oficial de Popular al Parque 2026

Este jueves, 28 de mayo, se presentó de manera oficial la programación del Festival Popular al Parque 2026. Ambos días, los asistentes podrán disfrutar de distintas presentaciones que irán desde la tarde (luego del mediodía) hasta la noche. Estos son los horarios:

Sábado 6 de junio:

Bryan Camacho – 2:00 p.m.

Joan Hernández - 2:50 p.m.

Dareska – 3:40 p.m.

Sebastián Ayala – 4:30 p.m.

Pipe Jaime – 5:25 p.m.

Hernán Gómez – 6:15 p.m.

Marbelle – 7:00 p.m.

Los Tucanes de Tijuana – 8:30 p.m.

Domingo 7 de junio:

Daniel Merak – 1:30 p.m.

Óscar Roa – 2:20 p.m.

Kristian Camilo – 3:10 p.m.

Luisito Muñoz - 4:00 p.m.

Francy – 5:00 p.m.

Banda Siete – 6:05 p.m.

Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey – 7:00 p.m.

Banda del Aventurero (homenaje a Yeison Jiménez) – 8:20 p.m.

Homenaje a Yeison Jiménez en Popular al Parque

En esta edición, se realizará un homenaje a Yeison Jiménez que será realizado por los músicos que tocaban con el artista (Banda del Aventurero). En este espacio, los miles de seguidores de Yeison podrán cantar y gozar sus canciones. Será uno de los grandes homenajes que se le realizará desde su muerte el pasado 10 de enero.

“Hubiera sido bueno que él hubiera estado, pero pues lastimosamente no está. Me siento triste, pero a la vez me siento feliz porque siguen honrando su legado. A todas las personas, los esperamos el 6 y 7 de junio en Popular al Parque”, aseguró Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, a Caracol Radio.