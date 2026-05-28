EE. UU. ordena frenar investigaciones contra Delcy Rodríguez en medio de giro con Venezuela

This handout picture released by the Miraflores Palace press office shows Venezuela's interim President Delcy Rodriguez gesturing during an oath ceremony at the National Assembly in Caracas on January 5, 2026. Venezuela's parliament swore in Delcy Rodriguez as interim president on January 5, two days after US forces seized her predecessor Nicolas Maduro to face trial in New York. Members of the new National Assembly offered their full backing to Rodriguez -- who had been Maduro's vice president -- and reelected her brother Jorge Rodriguez as parliament head. (Photo by Marcelo Garcia / Miraflores press office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MIRAFLORES PALACE PRESS OFFICE / MARCELO GARCIA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / MARCELO GARCIA

La administración de Donald Trump habría ordenado discretamente a fiscales federales en Miami detener o evitar investigaciones criminales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según reveló una investigación de la agencia AP citando a funcionarios actuales y retirados de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

De acuerdo con el reporte, Rodríguez había estado durante años bajo el radar de la DEA por presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, nunca ha sido acusada formalmente en Estados Unidos.

Le puede interesar: Latinoamérica en zona de riesgo por calor extremo: Investigadores advierten una fuerte crisis

La decisión marcaría un cambio importante en la política exterior de Washington hacia Venezuela, en momentos en que la Casa Blanca busca estabilizar la relación con Caracas y abrir nuevamente espacios para inversión estadounidense en el sector petrolero venezolano.

Según AP, el Departamento de Justicia negó que existiera una investigación activa contra Rodríguez que hubiera sido “cerrada”, aunque fuentes citadas por el medio aseguran que sí existían pesquisas preliminares y seguimientos de inteligencia relacionados con su entorno político y financiero.

También le puede interesar: EE. UU. sanciona a la autoridad del estrecho de Ormuz con su inclusión en la lista de OFAC

El reporte también señala que esta nueva postura ocurre mientras continúa el proceso judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro en Nueva York y avanzan nuevas investigaciones federales en Miami relacionadas con presunto lavado de dinero y corrupción.

La revelación ha generado críticas de sectores políticos en Estados Unidos, especialmente de congresistas demócratas que cuestionan que se relajen las presiones judiciales sin que existan reformas democráticas visibles en Venezuela. Expertos citados por AP advirtieron además que utilizar procesos penales como herramienta diplomática puede afectar la credibilidad del sistema judicial estadounidense.

Puede leer: MinDefensa advierte que habría menores entre muertos por combates de disidencias FARC en Guaviare

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: