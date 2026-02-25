¿El polvo del Sahara que llegó a Colombia puede afectar la salud? IDEAM explicó efectos del fenómeno

En medio de una crisis ambiental acentuada por la llegada de frentes fríos sucesivos y lluvias torrenciales atípicas, el país se prepara para la llegada de un nuevo actor que podía modificar las condiciones climáticas ya de por sí inestables.

Se trata del polvo del desierto del Sahara, el cual recorre miles de kilómetros desde el continente africano, cruzando el océano Atlántico en un ciclo natural que impacta directamente el clima, los ecosistemas y la calidad del aire en varios países.

¿Por qué llega el polvo del Sahara hasta Colombia?

El IDEAM confirmó a través de un comunicado la llegada del polvo del Sahara a Colombia desde el pasado 21 de febrero de 2026, cuando se comenzaron a registrar ingresos del material, “en cantidades mínimas”, principalmente sobre la costa Caribe.

“Este fenómeno suele presentarse a partir del mes de abril, cuando aumenta de manera más notable, con un pico principal en julio y agosto, y una disminución progresiva hacia el mes de septiembre”, explicó la subdirectora de Meteorología del Ideam, teniente coronel Carolina Rueda.

El instituto meteorológico indicó que el polvo se desplaza arrastrado por la Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés), la cual es una corriente atmosférica cálida y seca, con alta concentración de este material.

¿Qué efectos podría tener el polvo del Sahara en el clima en Colombia?

Según los datos recopilados por la NASA y reseñados por el IDEAM, el polvo del Sahara podría tener efectos considerables en el clima, los ecosistemas, la calidad del aire y la salud de las personas.

La agencia espacial señala que puede producirse bruma o calima (concentración de polvo en la atmósfera), lo cual podría llegar en ocasiones a afectar la visibilidad.

En cuanto al clima y las lluvias, las observaciones indican que el aire seco que trae el polvo funciona como un inhibidor para la formación de nubes y, en ese orden de ideas, podría reducir las lluvias.

Adicionalmente, pese a su percepción negativa, el polvo del Sahara actúa como un proceso natural que, a lo largo del Caribe, alimenta al fitoplancton. Según Climate Tracker, su proceso de fotosíntesis es responsable de la producción de parte del oxígeno que respiramos y de la captura de dióxido de carbono.

Además, el portal especializado expone que sirve de fertilizante para el bosque amazónico, puesto que concentra minerales y nutrientes esenciales como el fósforo. Así las cosas, los científicos creen que sin la llegada de este polvo podría verse afectada negativamente la biodiversidad.

¿El polvo del Sahara puede afectar la salud?

Aunque el IDEAM reitera que las cantidades de polvo registradas son mínimas y no se esperan efectos considerables en los próximos días, advirtió sobre el potencial riesgo para la salud de algunas personas que deben tener especial precaución.

Según la entidad, la presencia de partículas finas de polvo puede llegar a irritar ojos, piel y vías respiratorias, especialmente en el caso de quienes padecen enfermedades pulmonares.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos advierte que estudios recientes han hallado una asociación entre momentos de alta concentración de polvo y el incremento en la incidencia de enfermedades como asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

La Asociación Americana del Pulmón recomienda a las personas con padecimientos respiratorios recurrentes tener especial precaución en momentos de alerta por el polvo del Sahara. La organización médica sugiere permanecer en casa, utilizar máscaras N-95, usar filtros de aire y estar atento a cualquier síntoma adverso.