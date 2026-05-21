Benedetti confirma aumento de seguridad en sedes de campaña ante acto de vandalismo en la de Paloma

Mucho rechazo ha generado los actos de vandalismo presentados en la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada en la localidad de Chapinero de Bogotá.

El rechazó también viene por parte del Gobierno Nacional, exactamente del ministro del Interior, Armando Benedetti quien calificó como “deplorable que esta situación hubiera sucedido.

Por lo cual, anunció que ahora también fortalecerán la seguridad en las sedes de campaña de los candidatos presidenciales.

“El gobierno lo que ha hecho, usted ha visto que ha tomado 2 veces decisiones en ayudar a tener o a que se tenga la mayor seguridad”, señaló.

Dijo que está a la espera de las direcciones de varias sedes de campaña, para comenzar con la instalación de seguridad en todos los puntos del país.

“Lo que hay que hacer ahora es cuidar las sedes de cada uno de ellos. Yo estaba pendiente de que nos manden unas direcciones de las diferentes sedes de las campañas en el territorio nacional para que haya un cuidado de ellas“, puntualizó.

¿Qué pasará con los implicados en el vandalismo de la sede de Paloma?

El jefe de la cartera del Interior, anunció que están analizando las cámaras de seguridad e investigando los hechos, para dar con el paradero de los responsables de los actos de vandalismo en la sede de campaña de Paloma en Bogotá.