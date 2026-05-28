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28 may 2026 Actualizado 13:08

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Giro de Italia

🔴 Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO: siga acá el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

El pedalista del INEOS se encuentra dentro del top-10.

Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO: siga acá el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO: siga acá el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO: siga acá el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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El Giro de Italia 2026 sigue su curso este jueves 28 de mayo con la etapa 18, fracción de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. Se trata de un recorrido con tan solo dos puertos de montaña, uno de tercera y otro de cuarta categoría , además de dos esprints intermedios.

El colombiano Egan Bernal buscará mantenerse en lote de favoritos para mantener su lugar dentro del top-10, mientras que Einer Rubio intentará dar la pelea en ambos puertos para escalar posiciones en la clasificación de la montaña.

Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO

Hay nuevos mensajes
-100 KM

Ya son cuatro integrantes de la escapada

A los pedalistas del Polti se suman James Shaw y Jonas Geens entre el lote de espacados, que ya le sacan 1'18" al lote general

-120 KM

¡Primer intento de fuga en la etapa!

Mattia Bais y Andrea Mifsud, ambos del Polti, toman las riendas de la carrera y parten en soledad. Por lo pronto le sacan 12 segundos de ventaja al resto del pelotón

-130 KM

Todo igualado en la etapa 18

Primeros 40 kilómetros de recorrido sin mayores contratiempos. Grupo compacto

Así van los colombianos

Egan Bernal buscará mantenerse en lote de favoritos para mantener su lugar dentro del top-10, mientras que Einer Rubio intentará dar la pelea en ambos puertos para escalar posiciones en la clasificación de la montaña

Etapa 18 del Giro

Fracción de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. Se trata de un recorrido con tan solo dos puertos de montaña, uno de tercera y otro de cuarta categoría

¡Siga acá el minuto a minuto EN VIVO de la etapa 18 del Giro de Italia 2026!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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