Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO: siga acá el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El Giro de Italia 2026 sigue su curso este jueves 28 de mayo con la etapa 18, fracción de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. Se trata de un recorrido con tan solo dos puertos de montaña, uno de tercera y otro de cuarta categoría , además de dos esprints intermedios.

El colombiano Egan Bernal buscará mantenerse en lote de favoritos para mantener su lugar dentro del top-10, mientras que Einer Rubio intentará dar la pelea en ambos puertos para escalar posiciones en la clasificación de la montaña.

Giro de Italia 2026, etapa 18 EN VIVO