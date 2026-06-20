General José Luis Esparza solicitó su retiro del Ejército tras ser reintegrado en 2025

Caracol Radio conoció que el brigadier general José Luis Esparza Guerrero, quien estaba a cargo de la inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional, solicitó su retiro por voluntad propia de la institución.

Esparza Guerrero había sido reintegrado al Ejército luego de que, en marzo de 2025, la justicia fallara a su favor tras la decisión que ordenó su salida cuando estaba a pocas semanas de culminar el curso de general.

Tras ese fallo, el oficial fue restituido, continuó su carrera militar y posteriormente ascendió al grado de brigadier general.

El general Esparza Guerrero es recordado por haber hecho parte de la Operación Jaque, una de las operaciones militares más importantes contra las Farc, y también por haber sido fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancur.

El brigadier general José Luis Esparza Guerrero fue reintegrado al Ejército Nacional tras una decisión judicial y posteriormente ascendió al grado de brigadier general.

Luego de su reintegro, el oficial manifestó su intención de solicitar el retiro, pero el mando le pidió continuar en la institución y lo comisionó al Departamento de Planes y Políticas de Inteligencia y Contrainteligencia.

En esa dependencia, Esparza adelantó un proceso de transformación en materia de inteligencia y contrainteligencia. Según conoció Caracol Radio, al término de esa labor quedó el compromiso de que el oficial solicitaría su retiro antes de las elecciones.

Antes de su salida, el brigadier general también solicitó que se estudiara su promoción al grado de mayor general, teniendo en cuenta que el juzgado administrativo que ordenó su reintegro lo hizo bajo el criterio de “sin solución de continuidad”.

Sin embargo, esa promoción no se concretó hasta el momento.

El oficial saldrá a disfrutar vacaciones pendientes antes de que se haga efectiva su baja de la institución.