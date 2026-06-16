Entra en operación la ruta aérea entre Bucaramanga y Aruba

Bucaramanga

La gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga siguen fortaleciendo las alianzas para buscar que el departamento sea más competitivo y turístico con la llegada de nuevas rutas aéreas al aeropuerto Palonegro de Lebrija.

Así las cosas, desde este miércoles entra en operación una nueva ruta internacional que conectará a Bucaramanga con Aruba, este vuelo será operado por la aerolínea Wingo quien ya opera también de manera directa hacia Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena.

Desde la aerolínea destacaron que Bucaramanga ha mostrado un compromiso claro con el crecimiento y la conectividad, razón por la queWingo busca consolidarse como un aliado estratégico del desarrollo regional.“Vamos a ser equipo con la ciudad y con Santander para asegurar que somos un dinamizador más de la economía”, señaló Eduardo Lombana, presidente de compañía.

Desde la gobernación de Santander también están en la búsqueda de nuevas rutas aéreas que conecten al departamento con el resto del país y también con el mundo pues avanzan los diálogos con otras aerolíneas para volver a tener ruta directa con Estados Unidos.