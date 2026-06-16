Ecopetrol amplió áreas de investigación para proyectos de agua y transición energética

El Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (Icpet), de Ecopetrol, puso en funcionamiento nuevas áreas de investigación enfocadas en la conservación del agua, la reducción de emisiones y el desarrollo de soluciones ambientales.

La adecuación de estos espacios requirió una inversión de US$1,7 millones y hace parte de la estrategia de transición energética de la compañía.

Las nuevas áreas están ubicadas en la ecoreserva El Chircal, en Barrancabermeja. Allí se desarrollarán proyectos relacionados con el tratamiento y aprovechamiento del agua.

Ecopetrol también desarrollará proyectos para reutilizar agua proveniente de la producción petrolera en el cultivo de microalgas, una tecnología que permite capturar dióxido de carbono y transformarlo en productos aprovechables.

Actualmente, el instituto cuenta con 34 áreas de laboratorio, 39 plantas piloto y más de 2.600 equipos tecnológicos dedicados al desarrollo de proyectos de innovación para el sector energético.