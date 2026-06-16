Metrolínea ajusta horarios por temporada de vacaciones académicas

Metrolínea anunció cambios temporales en los horarios de operación del sistema por el inicio de la temporada de vacaciones académicas en colegios y universidades del área metropolitana.

Los cambios estarán vigentes desde hoy, martes 16 de junio hasta el 4 de agosto, periodo en el que los estudiantes de colegios y universidades estarán en vacaciones.

Los nuevos horarios para el último bus que sale de cada estación:

Estación de Transferencia Provenza: 8:50 p.m.

Parque Estación UIS: 9:10 p.m.

Portal del Norte: 9:30 p.m.

Portal de Piedecuesta: 9:40 p.m.

Metrolínea recomendó a los usuarios programar con anticipación sus desplazamientos y consultar los horarios de operación durante este periodo para evitar inconvenientes.

La entidad indicó que trabajará junto al transporte público convencional para mantener la atención de los usuarios durante los nuevos horarios.