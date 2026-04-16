Armada incauta más de 1.4 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico colombiano (Foto: Armada Colombia)

La operación se desarrolló cuando una Unidad de Superficie de la Fuerza Naval del Pacífico detectó, a través sus radares una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa en la bahía de Málaga, Valle del Cauca.

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Debido a esto la Unidad de Reacción Rápida de la estación de guardacostas de Buenaventura, intervino la embarcacion y durante el procedimiento de inspección se hallaron 52 bultos y dos pacas que contenían un total de 1.442 paquetes con sustancias ilícitas, además de equipos de navegación, comunicación y combustible.

Asimismo, debido a las condiciones climáticas, el barco presentó una entrada de agua incontrolable que ocasionó su hundimiento.

Según las autoridades los 3 tripulantes, 2 ecuatorianos y uno colombiano, así como el material incautado fueron puestos a salvo y trasladados a puerto seguro. En el puerto, funcionarios del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, realizaron la prueba al material confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína.

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Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de de las autoridades para su judicialización.