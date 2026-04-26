Incautan cerca de 2,6 toneladas de marihuana en Puerto Gaitán, Meta

Armada y Policía incautan cerca de 2,7 toneladas de marihuana en Puerto Gaitán, Meta. (Foto: cortesía Armada)

En el municipio de Puerto Gaitán, Meta, la Armada de Colombia en coordinación con la Policía Nacional de Colombia lograron la incautación de 2.6 toneladas de marihuana que eran transportados ocultos en una tractomula.

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En medio del operativo se usaron capacidades de interdicción y el apoyo de caninos antinarcóticos, las autoridades detectaron el cargamento y capturaron a dos presuntos responsables.

El operativo se desarrolló como parte del Plan Ayacucho Plus, una estrategia enfocada en combatir las economías ilegales y debilitar las estructuras del narcotráfico en el país.

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Según las autoridades, “esta acción evita que el cargamento llegue a corredores estratégicos del narcotráfico con proyección internacional, donde su comercialización habría fortalecido redes criminales.”