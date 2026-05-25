Encontraron un cuerpo con las características físicas del profesor Kevin Santiago Ángel

Fue encontrado en las últimas horas un cuerpo que tendría las características físicas del profesor Kevin Santiago Ángel, quien dictaba clases en el Colegio Santiago de Las Atalayas (IED). La última vez que se le vio al docente fue el pasado miércoles, 20 de mayo, en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, ubicado en la localidad de Kennedy.

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El cuerpo hallado tiene signos de tortura y fue encontrado en la misma localidad. Este cadáver ya está en Medicina Legal y se espera que mañana su familia reciba el reporte oficial por parte de las autoridades. La última vez que su mamá, Marta Garzón, pudo hablar con él fue sobre las 6:20 p.m. del 20 de mayo.

Su madre intentó comunicarse con él sobre las 11:30 p.m., pero nunca recibió respuesta. Sobre la 1:14 a.m. cuando volvió a llamarlo, se dio cuenta que el teléfono estaba apagado. El profesor se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH74G.

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Kevin también trabajaba en plataformas de movilidad, por lo que las autoridades tratan de averiguar por qué sucedió este presunto asesinato. Kevin Santiago tiene un tatuaje de un ojo con un reloj, en el brazo izquierdo, y otro de un balón de fútbol con un guante, en el pie derecho. Características que coinciden con el cuerpo hallado por las autoridades.