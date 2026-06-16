Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 jun 2026 Actualizado 14:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Una cortina de humo: MinEducación por denuncia de rector de UniEspinal sobre “persecución política”

Una cortina de humo: MinEducación por denuncia de rector de UniEspinal sobre “persecución política”

Una cortina de humo: MinEducación por denuncia de rector de UniEspinal sobre “persecución política”

00:00:0028:43
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En diálogo con 6AM W, estuvieron Mario Díaz, rector de la Universidad del Espinal, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, quienes tuvieron un álgido debate sobre una presunta denuncia de “persecución política”.

Escuche el debate completo aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0028:43
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir