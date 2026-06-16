Una cortina de humo: MinEducación por denuncia de rector de UniEspinal sobre “persecución política”
Una cortina de humo: MinEducación por denuncia de rector de UniEspinal sobre “persecución política”
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En diálogo con 6AM W, estuvieron Mario Díaz, rector de la Universidad del Espinal, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, quienes tuvieron un álgido debate sobre una presunta denuncia de “persecución política”.
Escuche el debate completo aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...