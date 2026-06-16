¿Son confiables los datos estadísticos laborales en Colombia?: Estudio de la U de Antioquia explica. Getty Images

Una investigación de la Universidad de Antioquia abrió un nuevo debate sobre la confiabilidad de las estadísticas laborales en Colombia.

El estudio concluyó que existe una diferencia significativa entre las cifras de empleo formal reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros administrativos de seguridad social administrados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

El documento, titulado ¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social habla de este hecho.

En el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo habló Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia (y el Grupo de Investigaciones de Macroeconomía Aplicada), quién explicó este estudio.

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