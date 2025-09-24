Remesas digitales: Una nueva alternativa para giros seguros

Las remesas hacen parte de la vida diaria de millones de hogares en Colombia. Se trata del dinero que familiares o amigos envían desde el exterior para apoyar gastos en el país. Aunque es un concepto común, vale la pena entender qué son, por qué son tan importantes y cómo han cambiado con la llegada de nuevas tecnologías.

¿Qué son las remesas?

Una remesa es una transferencia internacional de dinero, generalmente realizada por migrantes hacia sus familias en el país de origen. En Colombia, no solo representan un apoyo directo para millones de hogares, sino que también se han convertido en un motor económico: cada año ingresan miles de millones de dólares que constituyen una fuente vital de ingresos para el país.

El flujo, sin embargo, no es de un solo sentido. Comunidades extranjeras que viven en Colombia, como los venezolanos (más de 2,8 millones de personas), los haitianos y los ecuatorianos, también envían dinero a sus familias en sus países de origen. Esto refleja la importancia de las remesas como un fenómeno global que impacta tanto a quienes reciben como a quienes envían.

Durante años, la forma más común de enviar dinero fue acudir a oficinas físicas, un proceso que implicaba costos altos, horarios limitados y largas filas. Hoy, gracias a la digitalización, cada vez más usuarios optan por soluciones en línea que reducen tiempos, trámites y comisiones.

Plataformas como Vurelo hacen parte de esta transformación digital al ofrecer una forma más simple, rápida y segura de enviar y recibir dinero. Además de permitir que los usuarios dispongan de sus remesas directamente en el celular, esta herramienta conecta con la economía digital: facilita ahorrar en dólares digitales (stablecoins), protegerse frente a la devaluación o usar el dinero de manera inmediata para compras y pagos, sin necesidad de intermediarios tradicionales.

En un mundo cada vez más conectado, las remesas digitales no solo son una ayuda económica, sino también una oportunidad para integrarse a la nueva economía y darle mayor valor al esfuerzo de quienes envían su dinero desde lejos.

Remesas digitales: rápidas, accesibles y seguras

Enviar dinero a casa ya no implica largas filas ni trámites. Las remesas digitales se han convertido en una opción práctica y confiable para millones de familias, ofreciendo beneficios que marcan la diferencia frente a los servicios tradicionales.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Rapidez: el dinero puede llegar en cuestión de minutos.

el dinero puede llegar en cuestión de minutos. Menores costos: las tarifas suelen ser más bajas que en canales convencionales.

las tarifas suelen ser más bajas que en canales convencionales. Accesibilidad: todo se gestiona desde el celular, sin necesidad de trámites presenciales.

todo se gestiona desde el celular, sin necesidad de trámites presenciales. Conexión con la economía digital: permite ahorrar, convertir divisas digitales usar el dinero de inmediato.

Las remesas digitales ya no son solo transferencias: son un puente que mantiene unidas a las familias y una oportunidad para aprovechar las ventajas de la nueva economía. Con herramientas digitales como Vurelo, este proceso deja de ser costoso y complicado, para transformarse en una experiencia rápida, segura y acorde con la nueva economía digital. Así lo comenta Camilo Suárez, abogado y presidente de Asoblockchain.