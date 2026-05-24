A una semana de la primera vuelta presidencial, en Quindío 504.934 personas habilitadas para votar

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Armenia

Según la Registraduría en el Quindío hay 504.934 ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al voto el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial, de los cuales, 261.046 son mujeres, y 243.888 hombres

En total estarán instalados 129 puestos de votación en 1.471 mesas de votación en los 12 municipios del Quindío y serán 10.576 jurados de votación en todo el departamento.

La delegación departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Quindío ha venido dando estricto cumplimiento al calendario electoral para la fiesta democrática que tendrá lugar el próximo 31 de mayo, elecciones presidente 2026.

Carlos Eduardo Gallego, delgado de la Registraduría indicó “Es así como en el departamento hay un potencial votante de 504.934 personas que podrán acudir a uno de los 129 puestos distribuidos en todo el departamento.

Y agregó “En los actuales momentos estamos terminando con la capacitación a los jurados de votación y es así como en la semana que viene estaremos dando cumplimiento con la capacitación a otros actores del proceso, los delegados de puesto, con ellos estaremos culminando toda la logística que compromete el proceso electoral.

De esta manera podemos así mismo dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad quindiana que el proceso se viene cumpliendo con absoluta normalidad.

Así mismo la invitación para que el próximo 31 de mayo acudamos a las urnas, lo más temprano posible. Con la convicción de que le estamos dando un voto de confianza a la democracia, pero asimismo la invitación para hacerlo en paz. Esa es la invitación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.