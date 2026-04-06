Golpe contra banda ‘El Mesa’: 23 capturados, entre esos uno de los sicarios más peligrosos del país

Duro golpe contra la banda ‘El Mesa’: 23 capturados entre esos uno de los sicarios más peligrosos del país. Foto: suministrada.

Tras un año de investigación, un agente encubierto y la interceptación de llamadas telefónicas, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 23 integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘El Mesa’, dedicados al homicidio, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y porte ilegal de armas de fuego.

“Esta organización está vinculada a por lo menos seis homicidios en Bogotá, incluyendo casos en los que abandonaban cuerpos en bolsas. Además, varios de sus integrantes tendrían responsabilidad en más asesinatos dentro y fuera de la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Modus Operandi

Esta organización criminal es originaria del departamento de Antioquia y llegó a Bogotá en 2012 con presencia principalmente en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Su modo de delinquir consistía en utilizar fachadas de taxistas para el transporte de estupefacientes y armas de fuego desde la localidad de Usme hacia Suba.

Arrendaban viviendas por cortos periodos, donde almacenaban las armas y estupefacientes. En estos lugares dosificaban la droga, y posteriormente, era distribuida en parqueaderos, discotecas y vía pública de los barrios La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao.

Las autoridades le atribuyen al menos seis homicidios, entre ellos los ocurridos el 14 y 29 de marzo de 2025, cuando fueron hallados dos cuerpos en bolsas, en la vía Cota, Cundinamarca.

Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentran: alias ‘Alejo’, coordinador principal en Bogotá y quien ordenaba homicidios; alias ‘Nías’, jefe de sicarios, con presunta participación en al menos 50 homicidios y comenzó su actuar delictivo desde que tenía 13 años; alias ‘Tavo’, encargado de planear asesinatos selectivos.

Alias ‘Andrés’, transportador de droga y armas y alias ‘Franklin’ y ‘Edicson’, distribuidores de estupefacientes.

El director de la DIJIN, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, destacó el impacto estructural del operativo: “No solo se logró la captura de esta estructura criminal, sino avanzar en la identificación de bienes producto de sus actividades ilícitas, que superarían los 20 mil millones de pesos”.

Reincidencia criminal

Las autoridades establecieron que esta estructura generaba rentas criminales cercanas a 550 millones de pesos mensuales, recursos que eran reinvertidos en armas y expansión territorial. Durante los operativos fueron incautados celulares, armas de fuego, documentos y registros contables del negocio ilícito.

“Encontramos delincuentes con antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir que seguían en libertad. Incluso algunos con detención domiciliaria continuaban delinquiendo. ¿Cómo puede el país proteger a los ciudadanos si personas con este nivel de peligrosidad siguen en las calles? Esta es una discusión urgente sobre el sistema penal”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento intramural a 21 de los capturados, mientras continúan los procesos judiciales.