EPM advierte sobre riesgo energético en Colombia ante el Fenómeno de El Niño

En conversación con Caracol Radio desde Santa Fe de Antioquia, Jhon Maya explicó que Colombia enfrenta actualmente un déficit de energía firme cercano al 2,2 %, una situación que obliga a las empresas generadoras y distribuidoras a tomar medidas preventivas frente al impacto que podría traer el Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año y comienzos del próximo. Según detalló, EPM trabaja en la conservación estratégica del embalse El Peñol, considerado uno de los principales reguladores energéticos del país, con el objetivo de llegar al periodo más crítico con niveles suficientes de agua para sostener la generación eléctrica nacional.

El presidente de EPM también destacó la importancia de recuperar la cultura del ahorro energético y del consumo responsable de agua, recordando que Colombia no enfrenta un escenario de racionamiento severo desde hace más de 30 años. Maya advirtió que los desafíos actuales no solo están relacionados con el sistema hídrico, sino también con la escasez y el costo del gas, fundamental para respaldar la generación térmica. En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad y el trabajo coordinado entre Gobierno, empresas, academia y ciudadanía para garantizar la sostenibilidad energética del país a largo plazo.

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