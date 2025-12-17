12 privados de la libertad en Armenia realizaron un pesebre como símbolo de resocialización

Armenia

Con el inicio de las novenas se llevó a cabo una importante actividad relacionada con la instalación de un pesebre elaborado por los privados de la libertad en una iniciativa impulsada por parte de la administración judicial, la cárcel San Bernardo de Armenia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Inicialmente, el director de la cárcel San Bernardo de la capital quindiana, Jorge Osorio exaltó lo significativo del proceso donde cuatro de los 12 privados de la libertad participaron de la instalación en la sede del palacio de justicia de la ciudad.

Sostuvo que con el apoyo del Sena los internos establecieron el proceso para materializar el proyecto donde aspiran impactar de manera positiva en la sociedad recuperando la imagen de estas personas. Enfatizó que la actividad se torna más significativa por la época de navidad donde los privados sienten nostalgia al no estar con sus seres queridos.

Explicó que estas personas tienen beneficio de descuento de pena por actividad laboral como está establecido en la ley donde son tres días de trabajo y les conceden dos de redención.

Administración judicial en el Quindío

Asimismo, el director seccional de administración judicial en el departamento Jesús Eduardo Martínez dijo que todo empezó dentro de un comité interinstitucional donde el director del establecimiento carcelario accedió a la actividad de resocialización.

Sostuvo que este proceso será ejemplo para que otros distritos judiciales lo lleven a cabo por eso es clave que la comunidad conozca que son los privados de la libertad quienes realizaron todas las figuras que componen el pesebre.

Dijo que para nadie es fácil estar lejos de la familia por lo que estas personas están dando de sus corazones para reintegrarse a la sociedad.

Añadió que establecerán una placa conmemorativa con los nombres de cada uno de los 12 privados que hicieron parte de la actividad.

Carlos Carvajal privado que participó del proceso

Dialogamos precisamente con los privados de la libertad que hicieron parte del proceso, Carlos Carvajal se mostró emocionado al ser parte de esta actividad porque considera es aportar un granito de arena a la resocialización.

Elaboración de pesebre por internos- Vanessa Porras de Caracol Radio Armenia Ampliar

Resaltó que en la elaboración del pesebre dispusieron de 15 días donde cortaron con láser las láminas que harían parte del pesebre.

Afirmó que el mismo director les propuso participar del programa por lo que sin dudarlo se sumó a la iniciativa de la que se siente muy orgulloso debido a que es reparar un poco el daño que realizaron en su pasado.

Destacó que se encuentra pagando una pena de más de 15 años por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio y considera es muy importante participar en este tipo de actividades porque permite la integración entre compañeros y directivas.

Aladín Ramírez, privado de la libertad

Por último, Aladín Ramírez que es otro de los privados de la libertad que participó de la elaboración del pesebre dijo que es muy gratificante todo el proceso.

Reconoció que lleva en la cárcel siete años por lo que considera fue un error que cometió, sin embargo, dijo que se arrepiente de esa situación porque quien más sufre es la familia.

Manifestó que el haber elaborado el pesebre navideño es muy importante porque, aunque estén privados de la libertad conservan el espíritu de la navidad por la familia. Afirmó que este tipo de actividades son una muestra de que se pueden reivindicar con la sociedad con el trabajo manual y el esfuerzo que disponen en cada una de las piezas realizadas.

Envío un mensaje a quienes delinquen para que piensen en sus familias con el fin de mejorar el camino para que el país cambie y sea mejor.

No es la primera vez que los privados de la libertad de la cárcel San Bernardo de la ciudad hacen parte de labores sociales, puesto que incluso han desarrollado jornadas de limpieza en zonas tan complejas como la antigua estación del ferrocarril.